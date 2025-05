PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic!

Voti, Top e Flop della sfida andata in scena allo stadio Olimpico e valevole per la finale di Coppa Italia

Dopo un primo tempo ricco di episodi arbitri e di occasioni, il match si sblocca nella ripresa grazie a Ndoye. E’ così il Bologna ad andare avanti al 53esimo e a vincere la partita. Il Milan, infatti, non riesce mai a impensierire la squadra di Vincenzo Italiano che porta a casa il trofeo.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Tomori 5 – Dal 61′ Walker 4,5

Gabbia 5

Pavlovic 5,5

Alex Jimenez 4,5 – Dal 61′ Joao Felix 5

Fofana 4,5 – Dall’87’ Chukwueze s.v.

Reijnders 4,5

Theo Hernandez 5,5

Pulisic 4,5 – Dall’87’ Abraham s.v.

Jovic 5,5 – Dal 61′ Gimenez 5

Leao 6

All. Conceicao 4,5

BOLOGNA

Skorupski 7

Holm 5,5 – Dal 75′ Calabria s.v.

Beukema 6,5

Lucumí 6,5

Miranda 6

Ferguson 6

Freuler 6,5

Orsolini 6 – Dal 69′ Casale 6

Fabbian 6 – Dal 69′ Pobega 6,5

Ndoye 8 – Dall’80 Odegaard s.v.

Castro 6,5 – Dall’80’ Dallinga s.v.

All. Italiano 7,5

  Mariani  4,5

Top e Flop della finale di Coppa Italia

TOP LEAO 6 – E’ l’unico a provarci per davvero nel corso del primo tempo. Le sue accelerate fanno male, con Holm che va sempre in difficoltà . Nella ripresa si spegne anche lui e non è un caso se il Milan non tira più in porta.

FLOP PULISIC 4,5 – Una serata da dimenticare per il calciatore americano, mai in partita. Né al centro né sull’esterno riesce a trovare la giocata, che spesso ha illuminato il Milan negli ultimi due anni. In questa finale, però, è da bocciare totalmente.

TOP Ndoye 8 – Il gol è solo la ciliegina di una torta praticamente perfetta. L’attaccante esterno di Vincenzo Italiano è l’uomo in più dei rossoblu. E’ imprendibile per i difensori rossoneri, chiedere a Fikayo Tomori che ha lasciato il campo con il mal di testa.

FLOP HOLM 5,5 – E’ il giocatore del Bologna che soffre di più per via delle accelerate di Rafa Leao. Nel primo tempo non lo prende mai; nella ripresa, invece, non ha più problemi.

Tabellino di Milan-Bologna

MILAN-BOLOGNA 0-1

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Leão; Jović. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Royal, Terracciano, Thiaw, Walker; Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Camarda, Chukwueze, Félix, Gimenez. All.: Conceição.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Calabria, Casale, De Silvestri, Erlić, Lykogiannīs; Aebischer, El Azzouzi, Moro, Pobega; Cambiaghi, Dallinga, Domínguez, Odgaard. All.: Italiano.

GOL: 52′ Ndoye (B)

AMMONITI: Tomori (M), Ferguson (B), Pulisic (M), Fabbian (B), Lucumí (B)

ESPULSI:

Arbitro: Mariani di Aprilia.

NOTE: Il primo tempo di Milan-Bologna si è concluso al 47esimo dopo due minuti di recupero assegnati dall’arbitro Mariani. Nella ripresa sono sei i minuti in più concessi dal fischietto di Aprilia