Calciomercato, arriva Adeyemi in Serie A: Chelsea anticipato

Karim Adeyemi è pronto per voltare definitivamente pagina dicendo addio al Borussia Dortmund. Spunta l’affare in Serie A, non giocherà in Premier League

Una nuova svolta decisiva per l’attaccante tedesco del Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Ecco la nuova soluzione in vista della prossima stagione in Serie A: già a gennaio è stato vicinissimo al suo trasferimento in Italia, ma scopriamo gli ultimi dettagli della futura operazione.

Saranno settimane intense per programmare la prossima stagione in Serie A. I top club italiani sono sempre alla ricerca di validi profili interessanti per ambire a grandi palcoscenici. Spunta nuovamente il profilo di Adeyemi che è pronto a dire addio al Borussia Dortmund senza qualificazione alla prossima Champions. Una nuova svolta per ingaggiare subito il giovane attaccante tedesco, già accostato nei mesi scorsi alle big della Serie A. Ecco la novità dell’ultim’ora come evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport: scopriamo gli ultimi dettagli per la nuova operazione.

Calciomercato, Adeyemi finalmente in Serie A: la mossa vincente

Un momento decisivo per mettere subito a segno un colpo da novanta in vista della prossima stagione. Il profilo di Adeyemi è molto ambito anche in Premier League: ecco la nuova mossa vincente.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Adeyemi è pronto a vestire subito la maglia della Juventus. A gennaio aveva trovato l’accordo con il Napoli sulla base di 40 milioni dopo l’addio di Kvara passato al PSG. Ora il ds Giuntoli potrebbe anticipare la folta concorrenza: c’è anche il Chelsea sulle sue tracce. Senza Champions League con il Borussia Dortmund, Adeyemi farà subito le valigie per essere protagonista in Serie A.

Anche Tudor cercherà di conquistare immediatamente la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Adeyemi è pronto a cambiare aria dopo le stagioni con la maglia giallonera: ha collezionato 12 gol complessivamente conditi da 9 assist vincenti.

La Juventus potrebbe sfruttare così la mancata qualificazione in Champions del Borussia: Adeyemi è voglioso di essere ancora protagonista in campo internazionale. Tutto si deciderà soltanto al termine della stagione per mettere a segno un nuovo colpo da urlo. Il ds Giuntoli è sempre molto attivo per regalare nuovi profili interessanti in ottica futura: l’attaccante tedesco resta la priorità per rinforzare il reparto offensivo dopo l’addio di Vlahovic e Conceicao. Ormai ci siamo per la nuova mossa vincente in casa Juventus.