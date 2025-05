Milan, Reijnders può salutare: il suo erede è il nuovo Kessie

In casa Milan a sorpresa può restare Sergio Conceicao in panchina e potrebbe essere centrale per programmare anche il mercato. In tal senso, a quanto pare il primo rinforzo può essere quello considerato come il nuovo Kessie.

Questa sera i rossoneri si stanno giocando una fetta importante di stagione, dal momento che la gara contro il Bologna che mette in palio un altro trofeo, vale a dire la Coppa Italia, può essere una svolta importante. La squadra di recente ha recepito le indicazioni di Sergio Conceicao e le ha fatte proprie, raccogliendo ottimi risultati sicuramente in Serie A ma anche nella coppa nazionale. In tal senso, la dirigenza non può non prendere seriamente in considerazione, adesso, la sua candidatura come nuovo allenatore del Milan da rifondare e da ricostruire.

Da questo punto di vista, però, attenzione alle ultime notizie. E’ concreto, infatti, l’interesse del Manchester City nei confronti di Reijnders, per il quale è pronto a presentare una offerta faraonica. In tal senso, però, un club come il Milan non può non essere costantemente proiettato verso il futuro ed ora arriva un nuovo nome che può rappresentare un innesto importante. E lo sponsor per questa operazione può essere Samuel Chukwueze, che da quando è arrivato in rossonero non è ancora esploso ma che ha un potenziale enorme.

Milan, Chukwueze sponsor di questo affare: nome nuovo per i rossoneri

Sono tanti i rinforzi di cui questa squadra ha bisogno in vista della prossima stagione. Tra lacune strutturali che ci sono e che vanno tenute in considerazione e calciatori che andranno via. In tal senso, emerge ora un nuovo profilo molto interessante. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il Milan si sta muovendo sulle tracce di Raphael Onyedika, roccioso centrocampista centrale in forza al Club Bruges e pilastro anche della Nazionale nigeriana, nella quale condivide lo spogliatoio proprio con Chukwueze.

Preso dal Midtyilland, e già all’epoca seguito dal Milan, in Belgio il centrocampista ha completato il suo processo di maturazione ed ora ne ha risentito, per così dire, anche la sua valutazione. Al momento, infatti, per strapparlo al Club Bruges, serve una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Di certo non una valutazione di poco conto, con il Milan che, però, non ha mollato la presa da questo punto di vista.

Si tratta di un profilo, per caratteristiche, molto adatto allo stile di gioco tipico della Serie A. Da vedere se partirà l’affondo, ma il Milan deve fare attenzione alla concorrenza dal momento che piace e non poco anche agli inglesi del West Ham. Come sottolineato qualche tempo fa da Sky Sport, si tratta di un profilo che ricorda molto Kessie per caratteristiche. Diverso da Reijnders ovviamente, ma potrebbe essere una pedina per completare la mediana.