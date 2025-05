Juventus, doppio colpo dall’Atletico: Marotta a mani vuote

La Juventus è già al lavoro per il proprio futuro ed in tal senso mette gli occhi in maniera importante in casa Atletico Madrid. I bianconeri, infatti, si stanno muovendo sulle tracce di due calciatori di Simeone per beffare proprio l’Inter.

Per i bianconeri la priorità in senso assoluto è rappresentata senza ombra di dubbio dalla qualificazione in UEFA Champions League. Senza di essa, infatti, è difficile anche solo immaginare il futuro e di avere liquidità a sufficienza da investire. Nonostante questo, però, Cristiano Giuntoli si è già attivato ed a quanto pare ha individuato in Victor Osimhen la priorità assoluta per il reparto avanzato. Ovviamente la strada è in salita, nonostante a quanto pare il nigeriano abbia messo i bianconeri in vetta alle proprie preferenze. Davanti anche alla Premier League.

Oltre al bomber attualmente in prestito dal Napoli al Galatasaray, però, i bianconeri della Juventus hanno bisogno anche di altri rinforzi e per questo sono tanti i movimenti che sta mettendo in cantiere la squadra mercato. A quanto pare, infatti, la compagine juventina sta guardando con interesse in casa Atletico Madrid, dove ci sono due calciatori che con Simeone non sono titolari inamovibili ma che in Serie A potrebbero seriamente fare la differenza. E la notizia arriva come una autentica beffa per l’Inter di Beppe Marotta.

La Juventus guarda in casa Atletico Madrid: intreccio di mercato con l’Inter

L’Atletico Madrid negli ultimi anni ha guadagnato una fama ed ha conquistato un livello da top club assoluto. In ragione di questo, si tratta di una realtà sempre molto dinamica, che cambia tanto e che non si spaventa in tal senso. A quanto pare, stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, la Juventus pare seriamente aver messo gli occhi su Rodrigo De Paul, ex Udinese e profilo non più così tanto centrale nei piani di Diego Pablo Simeone. Ha un contratto in scadenza 2026 e non ci sono segnali per il rinnovo.

Per questo motivo i bianconeri vorrebbero provare a centrare il colpo low cost, sfruttando il fatto che garantirebbero maggiore spazio a De Paul di quanto non possa fare l’Inter, anch’essa interessata all’argentino. Ma non è tutto. Già, perché secondo Mundo Deportivo la Juventus avrebbe iniziato a sondare il terreno anche per Nahuel Molina, anche lui ex Udinese ed anche lui finito un po’ indietro nelle gerarchie del Cholo.

Si tratterebbe di un colpo molto importante per i bianconeri, dal momento che sono due calciatori, Rodrigo De Paul e Nahuel Molina, che conoscono benissimo il calcio italiano. Chissà che la Juventus non possa guadagnare, con questo duplice interesse, una corsia preferenziale con l’Atletico.