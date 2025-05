Icardi ritorna in Serie A: ha scelto la prossima squadra

Ultime notizie sul bomber ex Inter, l’Italia lo attende nuovamente: addio al Galatasaray e nuova avventura tricolore

Nelle due precedenti stagioni, era stato grande protagonista e trascinatore al Galatasaray a suon di gol, dimostrando di non aver assolutamente perso la sua grande capacità realizzativa. Quest’anno, però, non ha potuto ripetersi, a causa di un grave infortunio all’inizio dell’annata. Mauro Icardi è ancora ai box e ha potuto soltanto osservare da lontano le gesta dei suoi compagni di squadra.

Le luci della ribalta se le è prese Victor Osimhen, che lo ha rimpiazzato come goleador principe della squadra. L’argentino, intanto, sta ancora lavorando per tornare al top fisicamente. Ma per il suo ritorno in campo potrebbe scegliere di tornare di nuovo in Serie A, un campionato di cui ha conservato sempre un ottimo ricordo.

Il suo contratto con i turchi, del resto, è in scadenza il prossimo anno. A 32 primavere, ci sarebbe per lui la volontà di mettersi nuovamente alla prova in un campionato di alto livello. E nel nostro torneo, sono ancora tanti gli estimatori dell’argentino. Degli sviluppi interessanti in tal senso potrebbero effettivamente esserci a breve.

Icardi torna “a casa”: idea Como, offerta in arrivo

Dalla Turchia, infatti, arrivano rumours su un possibile trasferimento di Icardi al Como. L’attaccante è in effetti molto legato alla città lariana, dove ha una villa lussuosa, il cui possesso è uno degli oggetti del contendere nella causa di divorzio con Wanda Nara.

Si era parlato, nelle settimane scorse, di un possibile interessamento di club sudamericani per il giocatore, a cominciare dal Flamengo, ma queste piste sarebbero state smentite. Stando a quanto riporta il portale turco ’24 Saat’, il Como potrebbe presto presentare una offerta ufficiale al Galatasaray, per accaparrarsi il giocatore e puntare, con lui, a un campionato d’assalto il prossimo anno, andando a caccia dell’Europa. Con Icardi al centro dell’attacco e altri rinforzi di un certo livello, con investimenti prevedibili da parte del club a prescindere dall’addio di Fabregas verso il Bayer Leverkusen, l’obiettivo diventerebbe possibile.