Da Tudor a Giuntoli, l’annuncio della Juventus: “Progettiamo il futuro con lui”

Continuano a tenere banco alla Continassa i rumors sul futuro in bianconero del tecnico croato e dell’ex dirigente del Napoli

Obiettivo da non fallire per la Juventus, che ha il destino nelle proprie mani nella corsa per un piazzamento alla prossima Champions League.

Il quarto posto era il traguardo minimo ai nastri di partenza la scorsa estate, che diventa vitale per salvare una stagione finora fallimentare per la squadra bianconera. In panchina Tudor ha rimpiazzato Thiago Motta per cercare di invertire il trend negativo e centrale l’accesso alla competizione europea più blasonata.

La qualificazione in Champions però potrebbe non bastare al tecnico croato, con la decisione finale che verrà presa solo a fine stagione come confermato dall’Ad bianconero Maurizio Scanavino: “Tudor ha avuto un impatto molto positivo, sta lavorando bene in un momento critico e in una situazione contingente di una rosa ristretta. Con lui siamo stati chiari fin dall’inizio: faremo sicuramente insieme il Mondiale per Club e poi, al termine di questo, decideremo come proseguire“, ha sottolineato il dirigente della ‘Vecchia Signora’ ai microfoni di ‘Mediaset’.

Juventus, parla Scanavino: “Il futuro lo decideremo insieme a Giuntoli”

Scanavino ha inoltre allontanato i rumors su un eventuale divorzio da Giuntoli, attuale capo dell’area tecnica della Juventus: “Se il futuro lo decideremo insieme a lui? Certo, assolutamente. Giuntoli sta lavorando ovviamente già da tempo su questo e stiamo progettando assieme tutte le ipotesi per il mercato estivo”.

In proposito, Scanavino ha aggiunto: “La rosa quando è al completo è molto forte e lo ha dimostrato nei momenti in cui abbiamo potuto avere un organico sufficientemente completo. Quindi per il futuro si partirà da questo blocco di giocatori, tra l’altro anche molto giovane, ma che quest’anno ha potuto crescere anche di esperienza e su questo faremo degli inserimenti mirati”.

Chiusura sull’addio di Calvo, capo dell’area ricavi: “Ci ha espresso la volontà di intraprendere nuove sfide professionali e ci siamo dati appuntamento per definire i prossimi passi, permettendogli di terminare aspetti commerciali e istituzionali importanti. È una persona che, per gli impegni che ha avuto, sta facendo molto bene”, conclude l’Amministratore delegato del club bianconero.