“Contatto positivo”: Donnarumma alla Juventus, i dettagli del contratto

L’estremo difensore del Psg di nuovo in Serie A, i torinesi fanno sul serio: spunta l’offerta

La prossima finale di Champions League sarà a forti tinte tricolori. L’atto conclusivo della principale competizione europea per club, infatti, vedrà di fronte l’Inter e il Psg di Gianluigi Donnarumma. Resta a guardare da lontano, da diverso tempo ormai, un’altra protagonista del nostro calcio, la Juventus, che però vuole provare a bruciare le tappe per tornare il prima possibile a quei livelli. Inseguendo proprio il sogno di rinforzi come il portiere della Nazionale.

A Parigi, dopo annate di buon profilo ma un po’ altalenanti, finalmente Donnarumma si è preso del tutto la scena, portando in finale i suoi compagni da protagonista, con parate stratosferiche. Sul suo futuro, l’estremo difensore finora non si è sbilanciato, ma non è affatto detto che la sua avventura in Francia prosegua, con un contratto in scadenza il prossimo anno e trattative per il rinnovo ancora in bilico.

Come raccontato da Calciomercato.it, Donnarumma potrebbe rappresentare una possibilità ghiotta per Juventus o Inter, il Psg non farà follie per trattenerlo. Indicazioni di massima che sembrano trovare conferma in alcune delle ultime indiscrezioni che stanno circolando.

Calciomercato Juve, obiettivo Donnarumma: tutte le cifre dell’affare

Quanto riportato dalla nostra redazione trova sponda nelle informazioni condivise su ‘X’ da ‘Enganche’, un noto insider di mercato molto attivo sui social. Che spiega come la Juventus avrebbe preso contatti concreti con l’entourage di Donnarumma.

Sarebbe stata avanzata una proposta piuttosto importante, per convincere il portiere della Nazionale a tornare nel nostro campionato sposando la causa bianconera. Si parla di un contratto quinquennale, con stipendio da 6 milioni di euro a stagione a salire con vari bonus. Naturalmente, un aspetto chiave sarebbe rivestito dalle prospettive sportive della Juventus, che per avere possibilità di ottenere il sì del giocatore non potrebbe permettersi di fallire l’approdo in Champions League. Per ora siamo soltanto alle indiscrezioni, ma si tratta di una pista che merita di essere seguita e approfondita prossimamente.