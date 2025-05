Donnarumma eroe, ma per il Psg non è incedibile: due piste in Italia | CM.IT

Il portiere della Nazionale italiana protagonista come l’altro finalista Sommer dell’Inter. La sua permanenza a Parigi non è scontata: due piste in Serie A

La finale della Champions League 2024-25 metterà di fronte l’Inter e il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. Due formazioni che hanno fatto un percorso molto differente, ma che hanno un punto in comune: le prestazioni dei loro portieri. Le parate di Sommer e di Donnarumma nel doppio confronto con Barcellona e Arsenal, infatti, sono state decisive per andare a giocarsi il titolo di campione d’Europa.

I due estremi difensori hanno davvero poco in comune: il Nazionale italiano ha 26 anni ed è alto 1,96, mentre il collega svizzero è più grande di dieci anni e più basso di 13cm. Ad accomunarli è soltanto la scadenza del contratto nel 2026, eppure il loro futuro potrebbe intrecciarsi. L’Inter non ha ancora fatto proposte di rinnovo a Sommer: l’idea è quella di andare avanti insieme un’altra stagione, continuando a valutare Josep Martinez e rimanendo vigili su eventuali occasioni che si presenteranno sul mercato.

Donnarumma ieri ha ribadito di trovarsi bene in Francia, scaricando sul Psg l’onere di decidere se andare avanti insieme. Gigio non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in Italia prima o poi e ci sono due club che potrebbero accontentarlo. Da un lato la Juventus, non troppo soddisfatta del rendimento di Di Gregorio, ma il cui mercato è legato alla qualificazione alla prossima Champions. Dall’altro proprio l’Inter, con Marotta che pregusta il blitz a costo zero tra tredici mesi.

Calciomercato, nuova politica Psg: Donnarumma non indispensabile

Considerata la scadenza ravvicinata del contratto e il fatto che è stato preso da svincolato, Donnarumma potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain a costi abbastanza contenuti, tra i 30 e i 40 milioni di euro. Ma c’è di più. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, i transalpini ritengono il portiere ex Milan fortissimo, ma non indispensabile. Bravissimo tra i pali, ha ancora margini di crescita nelle uscite e nel giocare con i piedi. Per questo non si faranno follie per trattenerlo.

La nuova politica del Psg è chiara: stop alle spese folli e investimenti sui giovani. Non è un caso che la finale di Champions è stata centrata dopo aver dato via i vari Messi, Neymar e Mbappe. Per l’eventuale scelta del nuovo portiere – e più in generale la costruzione della nuova rosa – potrebbe essere decisivo il parere di Michele Fratini. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, è sempre più calda la pista parigina per il noto talent scout toscano, sondato nel frattempo anche da altri club di Serie A, a prescindere dalla permanenza di Luis Campos nel ruolo di direttore sportivo.