Calciomercato, Sane giocherà in Serie A: arriva a zero

Sane è ad un passo dalla sua nuova avventura in Serie A. Un nuovo annuncio sul profilo X, ecco la verità del giornalista: spunta l’intreccio a zero

Sono ore decisive per conoscere il futuro di Leroy Sane. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici: spunta la sua nuova squadra in Serie A. Conosciamo gli ultimi movimenti sull’attaccante tedesco pronto a cambiare aria.

Un momento decisivo per anticipare la folta concorrenza che è sulle tracce di Sane. Non ci sarà il suo rinnovo con il Bayern Monaco: saranno le ultime settimane con il club tedesco prima di prendere una nuova decisione per il prosieguo della sua carriera. Sane è pronto a sbarcare definitivamente in Serie A: è stato accostato a tante big italiane nelle ultime settimane, ecco la verità.

Calciomercato, colpo Sane: l’annuncio su X

Saranno ore decisive per arrivare subito alla firma ufficiale. Da parametro zero potrebbe subito trovare l’accordo a titolo definitivo: conosciamo subito i dettagli per la nuova operazione.

Come svelato dal giornalista Rai, Paolo Paganini, su X ci sono passi avanti importanti della Juventus per chiudere il colpo Leroy Sane. Il talentuoso giocatore del Bayern Monaco dirà addio al club bavarese: si libererà a parametro zero con il suo sbarco in Serie A. Già in passato è stato accostato a numerosi club italiani, ma ora il club bianconero potrebbe regalare un nuovo colpo da urlo ai tifosi.

Protagonista anche con la maglia della Nazionale tedesca, Sane non vede l’ora di trasferirsi nel campionato italiano per brillare nuovamente di luce propria. Sono stati mesi difficili in casa bavarese, ma ora è pronto a voltare definitivamente pagina. Dalla Germania si è parlato anche di un cambio agente che favorirà così il suo arrivo in Serie A: si è affidato a Pino Zahavi che ha portato numerosi talenti in Italia.

La sua volontà farà la differenza per sbarcare subito nel campionato nostrano. Le sue qualità sono indiscutibili, ma ha bisogno di ritrovare quella serenità andata ormai persa da mesi. La Juventus non vede l’ora di agire nuovamente sul fronte calciomercato per allestire una rosa super competitiva in vista del futuro.

Ecco la nuova decisione da urlo con Paolo Paganini che ha fatto sognare nuovamente i tifosi della Juventus. Nel mirino c’è sempre Victor Osimhen, che potrebbe ritornare protagonista in Serie A dopo il prestito al Galatasaray. Il presidente De Laurentiis continua a sparare alto, ma il ds Giuntoli ci proverà fino alla fine.