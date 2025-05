Calciomercato, Sane cambia agente: affare in Serie A

Leroy Sane non vede l’ora di cambiare definitivamente aria. Subito l’addio al Bayern Monaco, ma spunta un nuovo affare in Serie A: ecco la mossa decisiva

Saranno settimane decisive per conoscere subito la prossima destinazione del tedesco del Bayern Monaco Leroy Sane. Ecco la nuova mossa vincente in vista della prossima stagione: la novità dell’ultim’ora. Ha optato anche per il cambio di procuratore per trovare subito una nuova big di spessore internazionale.

La storia d’amore tra Sane e il Bayern Monaco ormai è ai titoli di coda. Il calciatore tedesco è pronto a cambiare aria: il suo contratto è in scadenza nel prossimo 30 giugno. Il club bavarese non ha intenzione di prolungare il suo contratto: spunta il nuovo affare in Serie A dopo il cambio di procuratore. Una decisione che potrebbe cambiare subito il suo destino con l’approdo in Italia: ecco la nuova scelta in vista della prossima stagione.

Calciomercato, nuovo annuncio per Sane: la mossa vincente in Serie A

Una nuova decisione per puntare in alto. Sane ha ancora intenzione di essere protagonista in campo internazionale: la Serie A lo aspetta. Ecco la nuova mossa vincente per ingaggiare il talentuoso giocatore tedesco.

Come svelato dal quotidiano tedesco, Bild , Sane ha optato subito per il cambio agente affidandosi a Pini Zahavi, ma questa sua decisione non è stata accolta in maniera favorevole negli uffici del top club bavarese. La Juventus già si è informata per il colpo a zero, ma anche Milan e Roma potrebbero pensare a lui in vista della prossima stagione.

Sulle tracce del talentuoso giocatore tedesco ci sarebbero anche club spagnoli e della Premier League. Tutto può cambiare immediatamente in ottica futura per arrivare alla svolta dell’affare: ecco la mossa vincente per ambire a grandi palcoscenici. Un nuovo momento decisivo per conoscere la sua prossima destinazione in ottica futura: Sane potrebbe così sbarcare subito in Serie A.

Il Bayern Monaco lo lascerà partire senza problemi quando terminerà il proprio contratto. Una nuova idea interessante nel campionato italiano che vuole tornare ad accogliere ancora tanti campioni di spessore internazionale. Sane dovrà prendere una decisione in tempi brevi vista la folta concorrenza per il tedesco: l’attaccante del Bayern Monaco ha già in mente nuove idee per il prosieguo della sua carriera eccellente. Un intreccio decisivo per puntare in alto.