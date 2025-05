Sorpresa Juve, colpo Sane a zero: annuncio in diretta

Da Osimhen a Tonali, le ultime di calciomercato sui bianconeri nel programma in onda sul nostro canale Youtube

Nuova ricchissima puntata di JUVE ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it che approfondisce tutte le tematiche legate ai bianconeri. Con Mirko Di Natale abbiamo parlato tanto di mercato, da Vlahovic a Osimhen e Tonali fino a Sane e Frattesi.

Juve, obiettivo Tonali: ‘carta’ Douglas Luiz

“Douglas Luiz è il centrocampista con più tecnica a disposizione della Juventus – ha esordito Di Natale – Ha avuto un cammino falcidiato da infortuni, oltre al fatto di non essersi adattato benissimo con il calcio italiano e forse non era quello che voleva Thiago Motta in estate. Adesso ci troviamo a commentare un calciatore che l’anno scorso era ricercato dall’Arsenal e valeva 50 milioni e ora si è deprezzato.

Non lo vedo nella Juventus, non lo vedo né con Tudor né con un altro allenatore. Lo vedo di nuovo in Premier League, tra Newcastle e Nottingham non gli mancano le pretendenti e la Juventus potrebbe tentare di inserirlo in qualche trattativa.

L’obiettivo di mercato di Cristiano Giuntoli è Sandro Tonali e inserirlo nella trattativa col Newcastle può essere un’idea, altrimenti so che il Nottingham Forest già negli scorsi mesi ha avuto dei contatti con persone vicine a Douglas Luiz”.

VLAHOVIC – “La situazione è in alto mare e le chances che possa rinnovare sono ridotte all’osso. Rispetto a quanto è successo con Chiesa, Dusan Vlahovic più volte ha esternato la volontà di rimanere, anche davanti ai tifosi.

Io non vedo oggi nella logica della dirigenza bianconera la volontà di offrire stipendi superiori a quelli di Bremer, cioè 7 milioni a stagione, e quella credo sia la massima offerta che la Juve può fare per Vlahovic. Ho certezze sul fatto che la Juventus aveva in programma un incontro con gli agenti di Vlahovic a dicembre, incontro che non c’è mai stato”.

ATTACCO JUVE – “Una certezza ce l’ho: la dirigenza bianconera durante l’incontro che avrà col PSG a fine stagione proporrà una nuova negoziazione per Kolo Muani e lo farà con un prestito con diritto. L’intenzione è quella di tenerlo.

Victor Osimhen è uno dei sogni proibiti della dirigenza, ma non credo che la Juventus arriverà a trattare col Napoli perché si parla di oltre 75 milioni e di uno stipendio abnorme per il calciatore”.

MANDRAGORA – “Sappiamo benissimo che la Juventus vuole rifare uno zoccolo duro italiano e, nell’osservare questo determinato tipo di calciatori, uno di questi è Rolando Mandragora. È un’idea, quindi non significa che la Juventus ha già fatto offerte al giocatore o alla Fiorentina, ma che la dirigenza sta osservando calciatori in scadenza di contratto nel 2026 come Mandragora.

A livello fisico sembra aver trovato continuità, a 27 anni ha raggiunto la piena maturità e un altro aspetto fondamentale è che con la Fiorentina di rinnovo non se ne è ancora parlato”.

SANE – “La Juventus negli scorsi mesi ha fatto dei sondaggi per Leroy Sané, in scadenza di contratto nel 2026, ma è un’idea che non verrà portata avanti perché Sané sta negoziando un nuovo contratto col Bayern da 10 milioni + 5 di bonus”.

Frattesi e la Juve: “Chiacchierata con l’entourage, ma…”

“Che la dirigenza lo scorso anno abbia fatto una chiacchierata con l’entourage di Frattesi è vero – ha sottolineato Di Natale a JUVE ZONE – ma da qui a fare un’offerta concreta in estate ce ne passa. Dal punto della dirigenza si, si stanno guardando intorno a centrocampo: Tonali, Ederson, Florentino Luis e Frendrup.

Oggi, però, uno come Frattesi con Tudor non ce lo vedo, dovrebbe giocare con un centrocampo a 3, non è spendibile col tecnico croato. Se dovesse arrivare Conte, invece, allora il discorso potrebbe cambiare”, ha concluso Di Natale.