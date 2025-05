Calciomercato: Cristiano Ronaldo Jr in Italia, Juve anticipata

Cristiano Ronaldo Jr è pronto a sbarcare in Italia con una nuova svolta per l’affare del giovane portoghese. Spunta la verità di una big italiana

Una nuova mossa a sorpresa per conoscere il futuro del figlio classe 2010 del campione portoghese. C’è la svolta anche in Serie A con una big italiana pronta a scommettere sul talento del giocatore che milita nelle giovanili dell’Al-Nassr. Conosciamo l’ultim’ora dettagliata in vista della prossima stagione.

Un figlio d’arte che vorrebbe così emulare la carriera del padre Cristiano Ronaldo. Ora è impegnato con la Nazionale portoghese, ma potrebbe arrivare la svolta in Italia con il suo trasferimento a sorpresa. Ha vissuto anche a Torino durante gli anni del padre in maglia bianconera: ha conosciuto anche la lingua italiana. Ora una big della Serie A ha inviato i propri osservatori per monitorare i suoi miglioramenti: ecco la svolta in Italia.

Calciomercato, la svolta in Italia per il figlio di Cristiano Ronaldo

Nelle varie intervista papà Cristiano ha rivelato di averlo educato a partire dall’alimentazione e dagli allenamenti. Un modello di vita in campo e fuori vista la sua carriera entusiasmante collezionando successi in ogni angolo del mondo. Ora il figlio di Cristiano Ronaldo è pronto a sbarcare anche in Italia.

Come svelato dal portale di calciomercato, Transferfeed, l’Atalanta continua a monitorare il talentuoso giocatore portoghese, Cristiano Ronaldo Junior. Durante un torneo in Croazia, tanti osservatori di club prestigiosi in Europa, come Manchester United, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Juventus, hanno messo gli occhi sul figlio del campione portoghese che milita attualmente con l’Al-Nassr in Arabia Saudita.

Negli ultimi giorni ha preso parte anche agli allenamenti della Nazionale portoghese Under 15: un lungo percorso per emulare la carriera del padre, ma non sarà facile. Il classe 2010 è solo agli albori della sua giovanissima carriera, ma le big italiane continuano a monitorare i suoi progressi in campo. Il padre non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo rivelando anche che il suo sogno sarebbe quello di giocare almeno una partita ufficiale con il figlio.

Una novità interessante per conoscere così la sua prossima destinazione per misurarsi subito con i suoi coetanei in giro per l’Europa. Cristiano Ronaldo Jr. non vede l’ora di essere protagonista nel calcio internazionale proprio come ha dimostrato di fare suo padre. Ormai ci siamo per la svolta definitiva in Italia.