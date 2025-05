Cristiano Ronaldo lo porta via alla Juve: trasferimento record

Stando alle ultime indiscrezioni l’Al-Nassr del grande ex sarebbe pronto a partire all’assalto del difensore. Ecco tutti i dettagli

Non un semplice giocatore, Cristiano Ronaldo è simbolo e deus ex machina dell’Al-Nassr. Prima di prendere un allenatore, o di mandarlo via (vedi Pioli, a rischio esonero dopo l’uscita dalla Champions asiatica), il parere del portoghese conta tantissimo. Qualcuno dice è tutto. CR7 indica la via da percorrere, e forse pure gli acquisti da mettere a segno.

In casa dei sauditi il calciomercato è argomento sempre all’ordine del giorno. Il club sta programmando la stagione che verrà e ha iniziato a muoversi per i rinforzi necessari ad alzare ulteriormente il livello della rosa. Per la difesa sono in grande ascesa le quotazioni di un calciatore da mesi nel mirino della Juventus, dove Ronaldo ha militato dal 2018 al 2021.

Il classe ’85 di Funchal non ha lasciato un segno indelebile in maglia bianconera, seppur i numeri siano del tutto dalla sua parte: 101 gol in 134 partite, oltre che 22 assist. A Torino ha vinto, ma non stravinto come gli era accaduto prima al Real Madrid e al Manchester United: in totale 2 Scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane.

Ronaldo e il club di Exor non si sono lasciati benissimo: il 14 maggio verrà discusso il ricorso presentato dalla Juve contro la decisione del Collegio Arbitrale, la quale ha accolto parzialmente la richiesta del 40enne di ricevere il pagamento delle mensilità differite in precedenza nell’ambito della famosa manovra stipendi. Il lusitano aveva chiesto il pagamento di 20 milioni, mentre il Collegio ha obbligato la società piemontese a versargliene poco meno (9,8 milioni) della metà.

Juve, Cristiano Ronaldo a gamba tesa: cifra record per Hancko del Feyenoord

In attesa di conoscere l’esito del ricorso, Ronaldo e il ‘suo’ Al-Nassr potrebbero mettere ko la Juventus sul calciomercato. Stando all’olandese ‘AD’, il club della Saudi Pro-League vuole mettere le mani sul cartellino di David Hancko, pilastro della difesa del Feyenoord e nome presente sul taccuino di Giuntoli per rafforzare il reparto arretrato bianconero.

Giuntoli ha provato a prenderlo nel gennaio scorso, trovando però un muro invalicabile. Quello dello stesso Feyenoord, che nella sessione invernale ha optato solo per il ‘sacrificio’ di Gimenez, venduto al Milan per 32,5 milioni di euro. Ovvero a una cifra record, la più alta incassata dagli olandesi in tutta la loro storia. Per la medesima fonte, l’obiettivo è quello di battere questo record già in estate, con appunto la cessione ai sauditi dello slovacco ex Fiorentina.