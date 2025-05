Allegri in panchina, nuovo club a sorpresa: ha già preso il volo

Le indiscrezioni e gli indizi riguardanti il futuro del tecnico livornese stanno diventando sempre più fitte: le cifre stravolgono il finale

A prendersi le luci della ribalta nelle ultime settimane – come spesso succede giunti a questo punto della situazione – è il toto allenatori. Uno dei profili più chiacchierati, non è un mistero, continua ad essere Massimiliano Allegri. Dopo l’addio alla Juventus e un anno sabbatico, il tecnico livornese sta preparando il terreno al suo ritorno.

Il sempre più probabile effetto domino in casa Napoli – ad esempio – non può non vedere in Allegri un profilo sul quale porre inevitabilmente l’accento. Nel summit in programma tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si farà un punto della situazione sul progetto tecnico degli Azzurri, investimenti inclusi. Come vi abbiamo rivelato, nel caso in cui si dovessero creare i presupposti per l’addio a fine stagione di Conte, quello di Allegri è uno dei primissimi nomi nella lista dei desideri del patron dei partenopei.

Il tutto senza trascurare in toto l’ipotesi Milan, benché la pista che porterebbe al ritorno di Allegri in rossonero si sia un po’ raffreddata nelle ultime settimane. Ad essere rilanciata dai bookmakers è invece un altro tipo di soluzione.

‘Riecco’ il Manchester United per Allegri: l’indizio dei bookmakers

La stagione dai due volti che il Manchester United si appresta a chiudere con la finale di Europa League non è infatti passata inosservata. Benché i Red Devils – allo stato attuale della situazione – non abbiano intenzione di varare l’ennesimo restyling tecnico degli ultimi anni, in caso di sconfitta contro il Tottenham la posizione di Amorim potrebbe essere messa in discussione.

Almeno questo è la posizione dei bookmakers, a dispetto delle ultime indiscrezioni rimbalzate in tempi e in modi diversi dall’Inghilterra nel corso delle ultime settimane. Ed ecco che il filo rosso Allegri-United, tracciato già in tempi non sospetti, sarebbe pronto a riprendere quota. Giochi di parole a parte, quella che porterebbe all’ex allenatore della Juventus è infatti la candidatura più caldeggiata dai betting analyst di talkSPORT BET che bancano a 5 un ipotetico accordo tra il tecnico italiano e il club inglese.

A completare il podio sono invece Oliver Glasner (a quota 7) oltre al duo Kieran Mckenna-Gareth Southgate, appaiati a quota 11. Molto più staccata, infine, la tentazione Zidane, pagata addirittura 13 volte la posta. Non è presente Thiago Motta, invece accostato con una certa insistenza – sempre dai bookmakers d’Oltremanica al Tottenham.

Ad ogni modo, le chances di un esonero di Amorim restano piuttosto basse: lo United vuole dare continuità al progetto iniziale con il tecnico portoghese che sta dando i suoi frutti soprattutto in campo europeo. Per Allegri – parallelamente – l’ipotesi di accettare un’offerta di un club di Serie A continua a configurarsi come la più credibile.