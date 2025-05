Milan, nuovo affare con la Lazio: Ibra beffa Lotito

Una nuova decisione in casa Milan per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare. Intreccio decisivo con la Lazio: il patron Lotito è già stato avvisato

Il calciomercato sta già iniziando a dare numerosi colpi di scena in ottica futura. Il Milan cercherà di puntellare la rosa per tornare a lottare per lo Scudetto: spunta la nuova decisione sull’affare con la Lazio, conosciamo i nuovi dettagli per l’operazione in Serie A.

Un profilo interessante per puntellare la rosa del Milan in vista della prossima stagione. Un momento decisivo per sognare subito in grande in ottica futura: ecco la mossa a sorpresa per chiudere subito il colpo in casa rossonera. La Lazio ha messo in mostra numerosi talenti negli ultimi mesi: il nuovo intreccio decisivo in Serie A.

Calciomercato Milan, l’intreccio in Serie A: arriva il talento della Lazio

Una voglia immensa di tornare a vincere lo Scudetto. Una stagione caotica con tanti colpi di scena in negativo, ma Conceicao potrebbe collezionare il secondo trofeo alla guida dei rossoneri. Anche il futuro dell’allenatore portoghese è ancora in bilico: tutto si deciderà al termine di questa stagione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, sul suo profilo X ci sono tanti club della Premier e non solo sul centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Anche il Milan vorrebbe chiudere per il colpo in Serie A, ma la sua valutazione è considerata eccessiva. Ibrahimovic proverà a lavorare per il nuovo progetto rossonero: l’ex Juventus è il miglior giocatore della Lazio per palloni recuperati in Serie A (89) ed è il centrocampista con più tiri (27).

Il Milan dovrà così attuare una nuova rivoluzione in casa rossonera per arrivare subito a colpi da urlo. Spunta la decisione in vista della prossima stagione: Rovella non vede l’ora di continuare la sua crescita dopo essersi in mostra con la maglia della Lazio. Convocato anche in Nazionale dal Ct Luciano Spalletti, il suo futuro potrebbe essere proprio lontano dalla Lazio.

La compagine rossonera punterà alla vittoria della Coppa Italia per conquistare un posto in Europa League. Sarà una sfida all’ultimo sangue con Vincenzo Italiano, che è reduce da due finali perse con la Fiorentina. Giorni intensi per conoscere così il futuro anche del centrocampista della Lazio: Ibra proverà a beffare il patron Lotito, che è sempre considerato una bottega cara. Ormai ci siamo, ma occhio alle big della Premier League.