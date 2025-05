Milan-Conceicao, il verdetto dopo la finale: il portoghese pronto a svuotare il sacco

Le ultime sul futuro del tecnico portoghese a poche ore dalla finale di Roma, contro i rossoblu di Vincenzo Italiano

Oggi è vigilia di Coppa Italia per il Milan di Sergio Conceicao. Mercoledì allo stadio Olimpico di Roma, i rossoneri saranno chiamati ad affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano, per l’ultimo atto della competizione.Â

Vincere, alzando al cielo il trofeo, renderebbe certamente meno amara una stagione alquanto deludente. La mancata qualificazione in Champions League è difficile da digerire. Ormai, d’altronde, manca solo la matematica a condannare il Diavolo e arrivare al quarto posto resta davvero utopistico.

Però, come detto, ancora non c’è la certezza assoluta e questo porterà il Milan a non ritenere conclusa la stagione mercoledì sera dopo la finale di Coppa Italia. Sarà un pensiero, che verosimilmente avrà anche Sergio Conceicao, che potrebbe dunque aspettare per vuotare il sacco (potrebbe farlo ugualmente dopo la partita). Lo ha promesso più volte nell’ultimo periodo: “A fine stagione, parlo io!”.Â

Sono stati mesi difficile per il tecnico portoghese, fin da subito nel mirino della critica. La sua panchina, di fatto, è stata messa in discussione dal primo risultato negativo. Tutto questo non è piaciuto all’ex Porto, che ha difeso il suo operato, ricordando la sua carriera fatta di diversi trofei. Conceicao si toglierà , dunque, qualche sassolino dalla scarpa per archiviare la stagione del Milan.

Milan, il futuro di Conceicao: il punto della situazione

Poi il club rossonero dovrà ripartire, ma con quale allenatore lo farà ? Al momento nessuno conosce la risposta, c’è di certo che il funerale a Conceicao è stato fatto troppo presto e  in queste ultime settimane le quotazioni legate ad una permanenza sulla panchina del Diavolo sono risalite.

Il Milan, d’altronde, ha finalmente trovato la quadratura del cerchio e i giocatori stanno dimostrando di essere dalla parte di Conceicao. E non sono certo dettagli. Così cambiare per affidarsi ad una nuova scommessa potrebbe avere poco senso. O Conte o si resta con Conceicao, è il pensiero di molti tifosi. In questo momento, la dirigenza si è stretta attorno al suo allenatore perché una decisione finale non è stata presa e chiudere bene l’annata, con un trofeo, darebbe speranze a Conceicao.

Il Milan, dunque, è ancora difronte ad un bivio: Conceicao sì o Conceicao no. Ma c’è un’altra ipotesi, che non può certo essere esclusa e che in pochi hanno preso in considerazione. E se fosse il portoghese a dire addio al Diavolo una volta terminata la stagione? Anche questo è uno scenario che non può essere scartato. Pochi giorni e sapremo la verità . In caso di separazione, i primi nomi da tenere d’occhio sarebbero ovviamente quelli di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. In seconda battuta ecco Fabregas e Italiano.