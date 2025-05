Laporte in Serie A: arriva con Pioli

Il difensore spagnolo sembra essere molto vicino al ritorno in Europa. E il suo approdo in Italia potrebbe arrivare con il tecnico italiano

L’avventura di Laporte in Arabia Saudita sembra essere ormai agli sgoccioli. Il difensore ha voglia di tornare in Europa per dimostrare ancora il suo talento e ci sono diverse indiscrezioni sul suo futuro. Il Real Madrid continua a pensare a lui per andare a rinforzare la difesa. Ma non è da escludere la possibilità di un approdo nel nostro campionato in caso di ritorno di Stefano Pioli. Il tecnico parmense lo ha fatto diventare uno dei perni della sua formazione in questa avventura saudita e lo potrebbe chiedere in caso di nuova esperienza nel nostro campionato.

Laporte ha dimostrato di essere ancora un calciatore di alto livello e un difensore come lui potrebbe dare una mano molto importante ad una big e nel prossimo calciomercato ci potrebbe essere l’occasione di vederlo in Serie A magari con Pioli in panchina. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato: Laporte in Serie A, le ultime

Laporte vuole tornare in Europa da protagonista e Pioli gli potrebbe consentire di fare una Serie A di alto livello. Al momento è una semplice suggestione, ma il tecnico parmense lo conosce molto bene e per questo motivo è pronto a chiederlo in caso di un suo ritorno nel nostro campionato.

Pioli resta uno dei nomi per la panchina della Juventus in caso di separazione con Tudor e Laporte dovrebbe dare una soluzione in più in un reparto difensivo nel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo bisognerà attendere meglio cosa succederà nel prossimo futuro. Il difensore ha voglia di ritornare nel calcio che conta e i bianconeri gli potrebbero dare la grande occasione di ripartire.

Laporte è un difensore che è pronto a tornare in Europa. La Spagna in questo momento sembra essere la soluzione principale. Ma attenzione alla possibilità della Serie A con la Juventus che potrebbe balzare in pole position in caso di arrivo di Pioli nel prossimo calciomercato.

Mercato: la Juve pensa a Laporte?

La Juventus potrebbe a sorpresa andare a bussare la porta per Laporte in caso di presenza di Pioli in panchina. Al momento è una possibilità di calciomercato più che una ipotesi concreta.

Vedremo se i bianconeri decideranno in futuro di puntare sulla coppia formata da Laporte e Pioli oppure andranno su profili differenti.