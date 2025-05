Juventus, comunicato UFFICIALE: accordo da 69 milioni di euro

Il club bianconero ha reso noto i termini dell’intesa: ecco tutte le cifre con le annesse ripartizioni a bilancio. La fumata bianca è arrivata

Sono giorni molto importanti per la Juventus. Oltre ad essere pienamente coinvolta nella corsa per il quarto posto – momentaneamente occupata in coabitazione con la Lazio dopo l’ultimo pareggio dell’Olimpico – i bianconeri stanno mettendo basi importanti in vista del nuovo clamoroso restyling.

Il tam tam mediatico relativo alla posizione di Calvo ha infatti acceso la spia su quelle che potrebbe essere le prossime mosse di Elkann. A cominciare dalla scelta del nuovo allenatore – indizi sempre più concreti portano ad Antonio Conte – ma non solo. Sostanzialmente superfluo aggiungere che dal piazzamento in classifica dipenderanno anche la portata dei prossimi investimenti estivi. Voci ed indiscrezioni continuano a prendersi le luci della ribalta. I primi due ‘colpi’, però, la ‘Vecchia Signora’ li ha messi a segno nelle ultime ore trovando l’accordo per un doppio contratto di sponsorizzazione con Stellantis Europe S.p.A e The Detroit Metro Convention and Visitors Bureau.

Juventus, doppia partnership UFFICIALE: ecco tutte le cifre

Come comunicato dalla stessa Juventus con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la fumata bianca (con annesso contratto fino al 2028) porterà nelle casse della ‘Vecchia Signora’ 69 milioni di euro complessivi. L’intesa sarà valida già a partire dal prossimo Mondiale e per le stagioni 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

Più nello specifico, l’intesa con Stellantis Europe riguarda l’utilizzo del marchio Jeep quale sponsor principale delle prime maglie in occasione delle sfide che vedranno protagonista la Prima Squadra, la Next Gen e la Juventus Women, sia in campo nazionale che internazionale. Entrando più a fondo nella questione cifre, da notare come i 69 milioni citati siano ripartiti in questo modo: 4 milioni per la parte restante della stagione (che comprende non solo le due gare di campionato, ma anche gli incontri validi per il Mondiale per Club), 19 milioni per la stagione 2025/26 e 23 milioni per entrambe le stagioni successive.

Nel contratto stipulato – si legge – sono presenti anche delle componenti variabili legate alle (eventuali) mancate partecipazioni alle competizioni UEFA. Un comunicato ufficiale – quello diramato dal club bianconero – che chiude dunque una questione che già da tempo si era fatta strada in casa bianconera. Sarà il campo, ora, ad emettere i prossimi verdetti ufficiali. Il tutto in attesa di un’estate che si preannuncia assolutamente rovente, dentro e fuori dal campo.