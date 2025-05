Lazio-Juventus non è ancora finita: caos Var, spunta l’audio dell’arbitro Massa

Caos Lazio-Juventus dopo l’ultima puntata di ‘Open Var’. Spunta l’audio dell’arbitro Massa che fa infuriare i tifosi bianconeri

È andato in archivio un altro weekend ricco di episodi arbitrali in Serie A, in cui non sono mancate le polemiche. Uno di questi è stato l’espulsione di Pierre Kalulu nel secondo tempo di Lazio-Juventus. Un rosso arrivato dopo l’intervento della sala Var che ha richiamato l’arbitro Massa al monitor dell’Olimpico.

Come per Kenan Yildiz in Juventus-Monza, il direttore di gara ha punito la condotta violenta del francese nei confronti di Castellanos. Le immagini dimostrano che in effetti il colpo c’è stato, anche se sulla schiena e non sul volto, ad “Open Var” in onda su ‘DAZN’ l’AIA (Associazione Italiana Arbitri, ndr) ha confermato che l’espulsione è corretta.

Il designatore Rocchi e la classe arbitrale hanno dato ragione ad arbitro e Var, ma l’audio di Massa reso noto ad “Open Var” fa infuriare i tifosi bianconero. Dopo il contatto Kalulu-Castellanos, quindi prima dell’intervento del Var, il fischietto aveva detto ai calciatori in campo ed in particolare a Castellanos: “Non c’è nulla dai, basta. Taty, hai fatto fallo tu e poi ti ha toccato il viso. Non chiamo per sta roba qua. Ho fermato il gioco solo perché è in terra”. Pochi istanti dopo, però, Massa ha cambiato totalmente idea dopo la revisione al monitor.

Lazio-Juventus, ecco l’audio dell’arbitro Massa e la presa di posizione dell’AIA

Questa è stata la comunicazione completa avvenuta tra l’arbitro Massa e la Sala Var di Lissone. “Vai, vai, vai non c’è nulla. Ti ha toccato il viso, non chiamo per sta roba qui, dai sui. Ho fermato il gioco perché è a terra”, ha affermato il direttore di gara in campo.

A quel punto interviene il Var: “Guardala, guardala vedi se gli dà il colpo. Aspetta un attimo Davide, check in corso. Questa è la dinamica dall’altra parte, il movimento lo fa. Consiglio On Field Review per una condotta violenta, per una possibile condotta violenta”. L’arbitro si è così recato al monitor cambiando immediatamente idea: “Assolutamente sì, cartellino rosso e direi punizione per la Lazio”. Il Var concorda: “Corretto, l’azione era in svolgimento”. Per l’AIA si è trattato di “una classica situazione di condotta violenta. Kalulu colpisce Castellanos sulla testa. Mi risulta approfondita e corretta la decisione presa al Var”. Per i vertici arbitrali, dunque, il caso è già chiuso.