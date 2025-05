Dal rigore chiesto dal Napoli a quello non concesso contro l’Inter: la moviola di Serie A

Dal tocco di mano di Venturino al contatto tra Calhanoglu e Vlasic fino all’espulsione di Kalulu in Lazio-Juventus: tutti gli errori arbitrali

In attesa dei due posticipi di oggi, tra cui spicca il monday night tra Atalanta e Roma, la 36esima e terzultima giornata di Serie A ha già regalato tanti episodi da moviola. Soprattutto nel duello scudetto a distanza tra Napoli e Inter, con rigori concessi e altri reclamati nelle sfide contro Genoa e Torino. Andiamo ad analizzare nel dettaglio l’operato degli arbitri Piccinini e La Penna.

Allo stadio ‘Maradona’, subito dopo aver subito il gol del pareggio, la squadra di Conte si è lamentata per il tocco di mano di Venturino nell’area rossoblu. Sul colpo di testa ravvicinato di Di Lorenzo, il centrocampista genoano impatta col braccio sinistro che però è in posizione naturale e abbastanza attaccato al corpo: la discriminante per la punibilità è legata al fatto che ci sia un extra movimento verso il pallone o meno.

Il Var non la rileva e avalla la decisione di campo di lasciar correre. Ingiustificate le proteste degli ospiti sul gol di Lukaku che non fa fallo su Vasquez, mentre rischia tantissimo Billing – già ammonito – per un fallo imprudente sullo stesso difensore messicano.

All’Olimpico Grande Torino’, invece, viene assegnato un rigore per fallo di Milinkovic-Savic su Taremi. Il portiere serbo forse sfiora il pallone, ma non lo toglie dalla disponibilità dell’attaccante iraniano: corretto anche il cartellino giallo e non rosso perché si tratta di intervento genuino. Niente penalty sul contatto tra Calhanoglu e Vlasic: il centrocampista turco riesce a intervenire sulla palla. Dubbi sul gol annullato a Masina: si aiuta con le mani su Asllani, ma l’intensità della spinta appare lieve.

Rosso a Kalulu e gol di Vecino: doppia protesta della Juventus

Nell’anticipo di sabato finito 1-1 tra Lazio e Juventus, i bianconeri protestano due volte. In primo luogo sul rosso diretto a Kalulu, comminato dopo l’intervento del Var, per condotta violenta nei confronti di Castellanos. Le immagini dimostrano che in effetti il colpo c’è stato, anche se sulla schiena e non sul volto: ad Open Var in onda su Dazn, l’AIA ha confermato che l’espulsione è corretta.

Sul gol del pareggio di Vecino in pieno recupero, invece, gli uomini di Tudor lamentano un fallo di Zaccagni su Gatti. Il replay evidenzia un braccio del fantasista capitolino sulla spalla del difensore bianconero, ma ancora una volta spetta all’arbitro di campo Massa stabilire l’entità fallosa o meno del contatto.

Due rigori chiesti anche nell’anticipo del venerdì tra Milan e Bologna. Nel primo tempo c’è una spinta, ma davvero troppo lieve, di Thiaw su Dominguez in area rossonera. Rischia di più Lucumì che colpisce due volte il piede di Gimenez: per Marinelli non è abbastanza per decretare la massima punizione.