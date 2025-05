Juve: nuovo affare in Portogallo, si chiude con uno scambio

I bianconeri devono andare a prendere un calciatore di assoluto livello nel prossimo calciomercato. Possibile anche uno scambio per sbloccare la trattativa

È una Juventus che deve cambiare quasi completamente volto la prossima stagione. Il quarto posto è ancora possibile e questo consentirebbe di salvare nel migliore dei modi l’anno. Ma, una volta terminato il campionato, si andrà a rinforzare la rosa in quasi tutti i ruoli. E per la difesa c’è la possibilità di andare a prendere uno dei giocatori che si stanno mettendo in mostra nel campionato portoghese.

Ma non è affatto una operazione semplice. Secondo le informazioni di fichajes.com, la Juventus sarebbe sulle tracce del giocatore da tempo, ma il club di appartenenza chiede una cifra intorno agli 80 milioni di euro per lasciarlo partire nella prossima sessione di calciomercato. Naturalmente i bianconeri non hanno alcuna intenzione di pagare la clausola rescissoria e pensano di mettere sul tavolo uno scambio per sbloccare il colpo.

Calciomercato Juventus: arriva il centrale, le ultime

La difesa è sicuramente tra i reparti che dovrà essere maggiormente rinforzato. La Juventus da tempo ha in lista uno dei calciatori che da tempo si sta mettendo in mostra nel campionato portoghese. Non una trattativa semplice considerato il fatto che la clausola rescissoria si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Ma i bianconeri sono pronti a mettere in campo una proposta differente per provare a sbloccare la situazione.

Secondo le ultime informazioni, la Juventus continua a seguire da vicino Diomandé dello Sporting e sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta importante e magari il cartellino di Alberto Costa e di Djalò per andare ad abbassare la cifra e provare a beffare la concorrenza nella prossima sessione di calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché la Premier League resta assolutamente in pole position in questa corsa.

Ma la Juventus segue da tempo il calciatore e Diomandé potrebbe rappresentare il profilo giusto per andare a rinforzare il reparto difensivo nel prossimo calciomercato. Naturalmente la strada è ancora molto lunga e quindi vedremo cosa succederà in estate.

