Juve, Cambiaso finanzia il mercato: ecco il campione del mondo

La Juve sta lavorando al suo futuro ed in tal senso la cessione di Cambiaso può essere fondamentale per finanziare il mercato in entrata. Nel mirino stavolta c’è il campione del mondo, che può essere un profilo molto funzionale.

La Juve sta già programmando il suo futuro, nonostante il presente le imponga, di fatto, di restare con i piedi saldamente con i piedi per terra e di non proiettarsi troppo in là nel tempo, come si suole dire. C’è, infatti, una Champions League ancora tutta da conquistare, con la lotta che si fa, da questo punto di vista, molto interessante ed affascinante. I risultati di quest’ultimo turno lasciano tutto aperto, con i bianconeri ancora appaiati alla Lazio e la Roma che non ne vuole sapere di mollare l’osso, come si dice in queste situazioni.

Ovviamente, però, a prescindere da eventuali terremoti che potrebbero generarsi in questa estate, bisogna anche programmare il futuro con molta attenzione. E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Cambiaso, con la corte del Manchester City che non può di certo lasciarlo indifferente. In tal senso, adesso nel mirino della Juve ci finisce un calciatore molto interessante, campione del mondo da protagonista assoluto con la Nazionale argentina. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Juve, occhi puntati sull’argentino: nome nuovo per Giuntoli

I bianconeri dovranno essere bravi a non ripetere gli errori commessi questa estate, dal momento che tutto dovrà cambiare nella prossima stagione. Impensabile, in tal senso, non tornare ad essere realmente competitivi dopo tanto tempo. Stando a quanto raccontato da Mundo Deportivo, però, attenzione al nome dell’argentino Nahuel Molina per il futuro. L’ex Udinese, infatti, non è più incedibile per l’Atletico Madrid e per la Juve pare possa essere una pista molto interessante visto che si tratta di un calciatore di alto profilo.

L’ultima parola su quello che accadrà l’avrà, ovviamente, Diego Pablo Simeone, che deciderà se dare oppure no il via libera per questa operazione. La Juve ci spera, ma sa che per l’Atletico Madrid il valore del calciatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L’obiettivo dei colchoneros è, infatti, quello di rientrare almeno dall’investimento fatto. Con Cambiaso che però potrebbe dire addio seriamente, Molina potrebbe essere perfetto come suo erede.

Attenzione, però, dal momento che la Juve non è la sola squadra interessata a lui. Piace, infatti, e non poco anche alla Roma, che nella prossima stagione vuole rialzare la testa dopo le montagne russe che hanno caratterizzato la stagione che sta per volgere al termine.