Fofana in gruppo, ma c’è un assente per Conceicao: le ultime per Milan-Bologna | VIDEO CM.IT

Per la squadra rossonera del tecnico portoghese allenamento di rifinitura in vista della finale di Coppa Italia

È vigilia di Coppa Italia per il Milan di Sergio Conceicao, che domani allo stadio Olimpico di Roma, affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano per il match finale.

Sgambata sul campo capitolino, del Centro Sportivo ‘Giulio Onesti’, per la squadra rossonero che arriva alla partita contro i rossoblu con praticamente tutta la rosa a disposizione. Le attenzioni quest’oggi sono chiaramente puntate su Youssouf Fofana e Fikayo Tomori.

Il francese è reduce da un problema al piede che gli ha fatto saltare la sfida di San Siro contro il Bologna; l’inglese, invece, aveva lasciato il campo per una botta alla testa. Nonostante qualche allarmismo, lanciato da Conceicao in conferenza stampa, l’ex Monaco ha iniziato a lavorare col resto del gruppo, al pari del difensore, di Tammy Abraham e Sottil, che nei giorni scorsi avevano accusato dei problemi. Non c’è invece Bondo, unico assente.

L’attaccante, ritroverà, dunque, il terreno di gioco, in cui ha indossato la maglia giallorossa della Roma, ma domani si accomoderà in panchina. È vero che la Coppa Italia è il suo trofeo, con diversi gol pesanti, ma oggi è scivolato dietro nelle gerarchie. A giocarsi una maglia da titolare sono, infatti, Luka Jovic e Santi Gimenez.

Il messicano ha realizzato una doppietta contro il Bologna, dopo aver servito l’assist per il gol di Rafa Leao a Genova e aver segnato a Venezia. Tre partite che hanno rilanciato l’ex Feyenoord, ma Conceicao è indirizzato a puntare sul serbo.

Milan-Bologna, le scelte di Conceicao: il punto della situazione

Per quanto riguarda il resto della formazione, Sergio Conceicao ha davvero pochi dubbi. Oltre a quello legato all’attaccante, attenzione al possibile impiego di Walker.

L’ex City può chiaramente prendere il posto di Fikayo Tomori e Alex Jimenez che oggi sono favoriti per scendere in campo dal primo minuto. Tra i pali ovviamente ci sarà Mike Maignan. Dietro ecco Pavlovic e Matteo Gabbia.

Nella linea di centrocampo del 3-4-3 non si toccano Theo Hernandez a sinistra, oltre a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana al centro. Il francese, come detto, ci sarà, stringendo i denti. In alternativa è pronto Rubén Loftus-Cheek. In avanti saranno ovviamente Rafa Leao e Christian Pulisic a supportare la punta centrale.

Probabile formazione del Milan di Sergio Conceicao

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez, Pulisic, Leao, Jovic(Gimenez)