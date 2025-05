Milan, De Zerbi nuovo allenatore: con lui anche il suo pupillo

Il Milan guarda al suo futuro ed in tal senso resta viva la candidatura di Roberto De Zerbi, che ha aria di addio al Marsiglia. Con lui potrebbe sbarcare in rossonero anche un suo pupillo.

Sono tante le questioni che sono irrisolte in casa rossonera e che generano non pochi dubbi e timori in prospettiva futura. Il primo tema da risolvere in ordine cronologico è sicuramente quello relativo al futuro direttore sportivo. Non c’è tempo da perdere, dal momento che sono tante le cose da programmare. A partire dalla scelta del nuovo allenatore, che comunque sarà molto condizionato anche dalle indicazioni che arriveranno dalla proprietà. Sono tanti i profili, su entrambi i fronti, accostati al Milan di recente, ma fin qui non sono state registrate delle svolte significative.

Un nome da tenere assolutamente in considerazione, però, è quello di Roberto De Zerbi. Il tecnico attualmente alla guida dell’Olympique Marsiglia, infatti, sembra essere giunto ai ferri corti con la sua attuale dirigenza. E’ un carattere forte, che però ha delle idee di gioco molto forti e valide e che sono sicuramente stimolanti per avviare un nuovo progetto. Soprattutto per la sua straordinaria capacità di valorizzare i giovani talenti che gli vengono consegnati tra le mani. Ed in tal senso con lui il Milan potrebbe prendere anche un suo pupillo.

Milan, nuovo colpo dal Marsiglia: lo porta De Zerbi

Ad accostare il nome di Roberto De Zerbi al Milan ci ha pensato il noto giornalista Paolo De Paola, e chissà che alla fine non possa essere questa la strada che il club deciderà di percorrere. Secondo quanto raccontato da SpazioMilan, un nome che i rossoneri stanno seguendo con molta attenzione è quello di Leonardo Balerdi, talentuoso e forte difensore argentino in forza all’Olympique Marsiglia e con un passato anche al Borussia Dortmund.

I rossoneri, come è noto, hanno bisogno di un centrale di difesa, soprattutto visto che Thiaw potrebbe salutare per tornare in Bundesliga. Balerdi ha tutto per essere il profilo ideale, dal momento che negli anni è cresciuto tantissimo, ha grande esperienza internazionale nonostante abbia solo 26 anni ed è abituato alle pressioni, dal momento che ha giocato in club del calibro dell’Olympique Marsiglia, del Borussia Borussia ed in patria del Boca Juniors.

La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 20 milioni di euro ed anche da questo punto di vista sembra rispecchiare pienamente i parametri del Milan. Attenzione, però, alla concorrenza che arriva direttamente dall’Italia, visto che anche la Roma lo sta seguendo con vivo interesse.