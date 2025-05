L’Inter riapre la corsa scudetto, ma è subito bufera: “Campionato falsato”

I nerazzurri a un solo punto di distanza dal Napoli, ma questo aumenta il disappunto per alcuni episodi: “Pesano come macigni”

La corsa scudetto si è riaperta in maniera totale a due giornate dal termine, grazie al pareggio del Napoli che si fa raggiungere due volte dal Genoa al ‘Maradona’. Prima l’autogol di Meret, sfortunato nel rimpallo sul colpo di testa di Ahanor, poi la zuccata di Vasquez che evidenzia una disattenzione grave in difesa. L’Inter, che poco prima aveva sbancato il ‘Grande Torino’ per 2-0, torna così a un solo punto di distanza dalla squadra di Conte.

Il calendario degli ultimi 180 minuti, almeno sulla carta, resta più complicato per i nerazzurri che devono vedersela con la Lazio in lotta per la Champions e il Como, già salvo ma reduce da sei vittorie consecutive. Il Napoli, invece, andrà sul campo del Parma – quasi salvo – per concludere col Cagliari che è nella stessa situazione. Ma intanto nell’ambiente Inter crescono i rimpianti, anzi la rabbia per gli episodi arbitrali sfavorevoli delle ultime settimane che avrebbero cambiato radicalmente il volto di questo finale di campionato.

In particolare nel mirino ci sono due momenti: la rimessa, battuta diversi metri più avanti, che ha portato al gol vittoria del Bologna a Pasqua e il rigore non concesso su Bisseck nel finale del match perso con la Roma. Quest’ultimo in particolare avrebbe portato la squadra di Inzaghi ora a pari punti. Simbolo di questa bufera scoppiata nuovamente dopo due settimane il parere su ‘Netweek’ di Riccardo Fusato: “Si è parlato per tutto l’anno degli aiuti arbitrali all’Inter, ma il rigore solare non dato su Bisseck sta pesando su questo campionato“.

Inter a -1 dal Napoli, ma i tifosi non si danno pace: “Il rigore non dato su Bisseck ha falsato il campionato”

Ma sui social i tifosi dell’Inter sono tornati a manifestare la loro rabbia per le decisioni degli arbitri a sfavore che hanno a loro giudizio modificato e condizionato totalmente il campionato. La lente resta sull’episodio a San Siro contro i giallorossi: “Il rigore su Bisseck contro la Roma pesa come un macigno“, “L’inter è stata senza battere un rigore da gennaio a sabato scorso. Vari episodi chiaramente a sfavore dell’Inter (2 volte Bologna, Empoli, Lecce, Milan). L’ultimo di Bisseck ad oggi decide lo scudetto“, “Quanto manca quel rigore non fischiato a Bisseck”.

E ancora “Quel maledetto rigore non dato su Bisseck…“, “La differenza in classifica a questo punto è il rigore su Bisseck non dato in Inter Roma. Gravissimo”, “Se non c’è contemporaneità alla 37° è una vergogna. Già stiamo vivendo un campionato falsato dal rigore clamoroso negato a Bisseck, direi che la misura è colma. L’Inter merita quanto meno lo spareggio”, “Con il rigore su Bisseck in Inter-Roma saremmo pari a 78 punti, con il gol del Bologna annullato per rimessa effettuata da posizione irregolare saremmo a 79 punti (+1)…. Campionato palesemente falsato”, “Ora si può finalmente dire che il campionato è falsato, dato che con il rigore su Bisseck in Inter-Roma ora saremmo pari”, “In questo momento il Napoli è campione d’Italia per un rigore non dato all’Inter per fallo di Ndicka su Bisseck”. E gli elenchi continuano: “Il rigore non dato su Bisseck in Inter-Roma. Il rigore non dato sul contatto Pavlovic-Thuram nel derby. Il rigore non dato su Skorupski-Thuram in Inter-Bologna”.

Insomma, i tifosi dell’Inter da una parte sono felici e rinfrancati per aver accorciato le distanze dal Napoli ma al tempo stesso arrabbiati per qualche punto mancante.