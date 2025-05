Bufera Napoli-Genoa: “Che vergogna! E’ lo scudetto degli aiutini”

Prima del calcio d’inizio della sfida del Maradona, si sono scatenati proprio tutti: ecco cosa non convince i tifosi. Il punto della situazione

All’annuncio ufficiale delle formazioni, si è scatenato il caos. Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a battere il Genoa di Vieira per tornare a +3 sull’Inter, che alle 18.00 ha vinto contro il Torino, con un secco 2 a 0.

Dai Granata, dunque, non è arrivato alcun favore per gli azzurri. I tifosi campani, ovviamente, ci speravano, come stasera i sostenitori dell’Inter, si augurano che il Grifone possa fermare gli azzurri. Le speranze, però, sono venute subito meno a guardare le scelte di Vieira. La formazione titolare decisa dall’ex centrocampista ha così mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri che sui social si sono letteralmente scatenati.

Napoli-Genoa subito calda

Perché De Winter, Zanoli, Martin e Leali fuori? — Giuseppe (@GalaBet85) May 11, 2025

Vedo che il Genoa va a Napoli a fare una gita.

Vedendo la formazione mi sa che il gemellaggio regge. — Sir BBCV (@McVirga86) May 11, 2025

Bella formazione il Genoa.

Fatta direttamente da Zangrillo.

Mettiamoci il cuore in pace e amen — alessandro – w la sostenibilità (@aleorru69) May 11, 2025

mi fate morire, avete visto la formazione del genoa? — interessi sostenibili ⭐️⭐️ (@AleInter910) May 11, 2025

Non ho capito la formazione del Genoa. — Palm ⭐⭐ (@AlessandroPalm) May 11, 2025

Ma la formazione del Genoa stasera? Arrivato l’assegno? — Giuseppe⭐️⭐️ (@GiuLTXCVII) May 11, 2025

Ottima panchina questa per il Genoa, ora fateci vedere i titolari dai — Giamped (@Gia__mped) May 11, 2025

L’altra metà della primavera era impegnata? — Amala (@AmalaTV_) May 11, 2025

Nella speranza di vedervi nella stessa situazione della Samp il prima possibile. La terza categoria vi meritate. Bfdp. — Michael Dones ⭐️⭐️ (@MichaelDones91) May 11, 2025

Avrei messo Minanda e Castolo a sto punto — Alessandro8 (@Aquil8_) May 11, 2025

Come sempre nelle ultime giornate di campionato nelle partite coinvolgenti una squadra di parte di classifica destra accadono cose — d. Ema Toma 🩸 (@Berto79832) May 11, 2025

ma non vi vergognate? — Segundo Castillo 🖤💙 (@ivanzamoranobam) May 11, 2025

Eh ma la Marotta League… La fine della Samp dovete fare. — caniodìca (@caniodica) May 11, 2025

Formazione genoa ridicola, spinta di lukaku su vasquez non fischiata… verrà ricordato come lo scudetto degli aiutini al napoli — ok ko (@okko984) May 11, 2025

Siegrist; Otoa, Sabelli, Vasquez; Ahanor, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias, Vitinha; Pinamonti. E’ questo l’undici finito nel mirino della critica dei tifosi. Come è evidente sono diversi i titolari fuori dalla formazione ufficiale. Alcuni così fanno notare dove siano finiti de Winter e Martin, due che hanno giocato spesso dall’inizio. Il Napoli, una volta iniziata la partita, ci ha messo davvero poco a sbloccarla, facendo diminuire le speranze dei tifosi dell’Inter