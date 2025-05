Juventus, Vlahovic ai saluti: l’addio finanzia l’affare col PSG

La Juventus sta seriamente valutando di cedere Dusan Vlahovic ed in tal senso il suo addio può finanziare il colpo che arriverebbe direttamente dal Paris Saint Germain. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Sono ore di grande incertezza in casa bianconera. Dopo che nelle prime uscite Igor Tudor era riuscito a dare la giusta scossa allo spogliatoio bianconero, adesso i nodi sono venuti di nuovo al pettine, come si suole dire. Nelle ultime cinque uscite, infatti, la Juventus ha vinto solo due volte, con altrettanti pareggi ed un KO. Quello clamoroso patito sul campo del Parma. L’incertezza è totale, soprattutto adesso che sembra a rischio come non mai anche la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Al momento, infatti, i bianconeri sono al quarto posto a pari punti con la Lazio, ma questa sera la Roma vincendo contro l’Atalanta potrebbe andare ad occupare l’ultimo piazzamento valevole per la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. In tal senso, per finanziare il mercato senza la partecipazione a questo torneo servirà qualche sacrificio e Vlahovic è il primo indiziato. Con il suo addio può essere possibile anche un colpo di estremo interesse che arriva direttamente dal Paris Saint Germain. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Juventus, occhi in casa PSG: nuovo attaccante per il futuro

Il Paris Saint Germain di Luis Henrique sta volando, con un rendimento tra tutte le competizioni davvero straordinario. Come certificato dalla conquista con un enorme anticipo della Ligue 1 e dalla finale di Champions League ottenuta con un rendimento impressionante. In tal senso, stando a quanto raccontato da Caught Offside, la Juventus ha messo gli occhi proprio nel colosso di Parigi per il suo nuovo centravanti del futuro. Si tratta del portoghese Goncalo Ramos, che quest’anno ha dato grandi risposte.

Ancor di più dopo le parole di Giuntoli su Dusan Vlahovic, sembra altamente probabile l’addio del serbo e con il prestito di Kolo Muani che non è detto che si trasformi in un colpo a titolo definitivo, la Juventus ha un disperato bisogno di un nuovo centravanti. E Goncalo Ramos, che al PSG non è certo un titolare inamovibile, può essere una grande occasione. I parigini lo hanno acquistato per 65 milioni di euro dal Benfica, ma il suo valore oggi si è inevitabilmente abbassato.

In una stagione in cui lo spazio per lui è stato davvero ridotto, Ramos ha comunque segnato tra tutte le competizioni 18 gol. Un bottino non di poco conto e che ha attirato l’interesse, oltre che della Juventus, anche di altre big d’Europa come l’Arsenal o il Newcastle.