Juventus, occhi in casa Arsenal: Conte a mani vuote

In prospettiva futura la Juventus, a prescindere da quello che avrà da dire ancora questo campionato, mette nel mirino un colpo interessante dall’Arsenal. E prova a giocare una beffa in questo modo al Napoli di Antonio Conte.

Per i bianconeri sono tempi molto, molto duri. Dopo l’ottimo impatto che aveva avuto Igor Tudor sulla squadra, l’effetto magico, per così dire, si è esaurito ed ora la Champions League rischia di complicarsi tremendamente dopo il pareggio allo scadere contro la Lazio. La Roma, infatti, lanciatissima, ha la grande occasione di conquistare il quarto posto questa sera portandosi a +2 sui bianconeri ed i biancocelesti. Senza i soldi della Champions League le casse della Juventus subirebbero un duro colpo, ma questo non può fermare un club di questa portata.

Sono tanti i profili che saranno messi in discussione a fine stagione. Da Igor Tudor fino ad arrivare a Cristiano Giuntoli, principale indiziato come responsabile numero uno dei fallimenti di questa annata. Nonostante tutto questo, è tempo adesso di programmare il mercato, anche in vista del mondiale per club. Un appuntamento assolutamente da non fallire. Ed in tal senso la Juventus adesso pare si stia muovendo sulle tracce di un calciatore dell’Arsenal che può essere un rinforzo estremamente funzionale. In una sfida testa a testa proprio con il Napoli di Antonio Conte.

La Juventus sfida il Napoli di Conte: occhi in casa Arsenal

Sono tanti i profili in bilico in questa squadra. A partire da Dusan Vlahovic, come confermato anche dalle parole di Giuntoli. Proprio la cessione del serbo potrebbe essere necessaria per finanziare il mercato in entrata. In tal senso, emerge adesso un nome nuovo molto interessante. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, la Juventus ha messo gli occhi su Leandro Trossard, ala sinistra o destra di alto profilo in forza all’Arsenal e calciatore davvero molto funzionale ed utile per ogni allenatore.

Il calciatore in questione è nel mirino anche del Napoli, con questi due club che, a quanto pare, sono pronti a sfidarsi una volta in più in sede di calciomercato. Avendo il contratto in scadenza nel 2026, si tratta di un calciatore che può arrivare ad un prezzo di saldo, con i bianconeri che stanno seguendo lo sviluppo di questa situazione.

Classe 1994, Trossard in stagione ha giocato 54 partite con la maglia dell’Arsenal, collezionando 10 gol e 9 assist. Oltre che da ala, può agire anche da trequartista e da riferimento offensivo, ovviamente con caratteristiche diverse da quelle di un classico numero 9. La Juventus pare interessata a lui e si aspetta l’affondo decisivo per il belga.