Juventus, Guardiola fa spesa alla Continassa: triplo obiettivo e 70 milioni | CM.IT

Non c’è solo Cambiaso nel mirino del tecnico del Manchester City in vista del prossimo mercato estivo

Tutto ancora in gioco per la Juventus nella corsa per un posto in Champions League, con l’1-1 nello scontro diretto contro la Lazio che ha lasciato l’amaro in bocca e tanti rimpianti ai bianconeri di Tudor.

La ‘Vecchia Signora’ poteva dare una spallata probabilmente decisiva per il quarto posto grazie al guizzo di Kolo Muani, ma nel recupero il pareggio di Vecino ha rimesso tutto in discussione. La qualificazione in Champions, obiettivo minimo a inizio campionato, resta così in bilico dentro una stagione per il momento fallimentare.

Malgrado il supporto economico della proprietà, il mancato accesso alla competizione europea più prestigiosa stravolgerebbe i piani della Juve sul mercato e anche le ambizioni dei bianconeri. Il progetto sportivo rischierebbe un ridimensionamento, con il probabile sacrificio di alcuni pezzi pregiati dell’attuale rosa a disposizione di Tudor.

Calciomercato Juventus, non solo Cambiaso: il City punta anche Savona e Di Gregorio

A parte la situazione di Yildiz, che la Juventus punta a blindare indipendentemente dal quarto posto, rimane in bilico la permanenza di Andrea Cambiaso alla Continassa.

Il jolly della Nazionale continua a essere un nome cerchiato in rosso sulla lista delle grandi di Premier League, specialmente del Manchester City che già a gennaio aveva provato l’affondo per portarlo alla corte dell’estimatore Guardiola. La Juve adesso potrebbe accontentarsi di un assegno intorno ai 45 milioni di euro per Cambiaso, che comunque non è il solo in casa bianconera a essere finito nei radar del tecnico dei ‘Citizens’. Guardiola infatti sta sondando il terreno anche per Di Gregorio tra i pali, oltre al baby Savona per il reperto difensivo.

Cambiaso, Savona e Di Gregorio via dalla Juve? La situazione e l’interesse del Manchester City

La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ (a meno di aperture per Donnarumma) non vuole privarsi del portiere ex Monza, autore di una stagione positiva e che ha dato le necessarie garanzie nonostante qualche scetticismo iniziale. Diverso invece il discorso per Savona e Cambiaso come appurato da Calciomercato.it: la Juventus è disposta a trattare la cessione per entrambi, valutando il giovane canterano tra i 20 e i 25 milioni.

Da capire nelle prossime settimane quali saranno le reali intenzioni del Manchester City, con la Juve che potrebbe incassare una cifra vicina ai 70 milioni di euro grazie ai cartellini di Cambiaso e Savona.