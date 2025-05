L’Inter resta in scia del Napoli: Zalewski e Asllani regolano il Torino

Grazie ad una prestazione attenta e ordinata, i nerazzurri hanno regolato i granata agganciando momentaneamente gli uomini di Conte

In una partita caratterizzata da diverse interruzioni, l’Inter fa il suo e ‘batte’ anche il fattore pioggia, trovando tre punti che permettono agli uomini di Inzaghi di restare in scia del Napoli. A decidere la sfida contro il Torino sono stati i sigilli di Zalewski al minuto 14, bissato dal rigore di Asllani al 49′.

Sono tante le indicazioni positive che Inzaghi può trarre dalla vittoria senza se e senza ma ottenuta dalla squadra. Gli ospiti – infatti – sono stati molto bravi a sbloccare la contesa a cavallo del quarto d’ora di gioco grazie al preciso tiro a giro di Zalewski che non ha lasciato scampo Milinkovic Savic. Continuando a macinare il suo calcio pur imbottito di molte ‘riserve’, l’Inter ha controllato a suo piacimento i ritmi dell’incontro, tremando solo in un paio di circostanze: dopo la breve interruzione causa maltempo, Martinez si deve superare per rispondere presente al tap in di testa di Adams.

Nel secondo tempo i nerazzurri capiscono che è necessario chiudere la partita e lo fanno con la specialità della casa: palla in verticale, Taremi steso in area. Dal dischetto si presenta Asllani che non sbaglia e trova lo 0-2 che di fatto chiude l’incontro. Nel finale timide proteste del Torino per il gol annullato a Masina. Troppo poco per impedire ai nerazzurri di trovare la seconda vittoria consecutiva in campionato. La palla ora passa al Napoli.

TABELLINO TORINO-INTER 0-2

I marcatori dell’incontro: 14′ Zalewski, 49′ Asllani (R)

Grazie ai tre punti conquistati sul campo del Torino, l’Inter si porta a quota 77 punti, gli stessi del Napoli, impegnato questa sera nel confronto con il Genoa. Gli uomini di Vanoli non riescono ad approfittare del passo falso dell’Udinese, mancando la contro risposta al Como.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Inter punti 77; Atalanta* 68; Juventus e Lazio 64, Roma* 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina* 59; Como 48, Torino e Udinese 44; Genoa* 39; Verona e Cagliari 33; Parma 32; Empoli e Lecce 28; Venezia* 26; Monza 18. *una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI Milan-Bologna 3-1; Como-Cagliari 3-1; Lazio-Juventus 1-1; Empoli-Parma 2-1; Udinese-Monza 1-2; Verona-Lecce 1-1; Torino-Inter 0-2; Napoli-Genoa ore 20.45; Venezia-Fiorentina lunedì ore 18.30; Atalanta-Roma lunedì ore 20.45