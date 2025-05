Torino-Inter, nuova interruzione? Ecco cosa dice il regolamento sul recupero

La decisione del direttore di gara non si è fatta attendere: le condizioni del campo non permettevano altri tipi di valutazioni

Dopo aver sbloccato la gara grazie allo splendido gol di Zalewski, l‘Inter ha tenuto in mano le redini del gioco legittimando una superiorità tecnica – contro il Torino – piuttosto evidente. La sfida dell’Olimpico ‘Grande Torino’, però, era stata momentaneamente sospesa – per circa tre giri di lancette – al minuto 44.

Un violento acquazzone si è abbattuto sul manto erboso creando soprattutto in mezzo al campo delle pozze d’acque che di fatto impediscono al pallone di circolare in maniera fluida. Da qui l’iniziale decisione di La Penna di sospendere l’incontro per qualche minuto. Lasso di tempo durante il quale il direttore di gara ha comunque continuato a controllare il rimbalzo del pallone.

Ecco perché, poco dopo, la gara è ripresa fino alla fine del primo tempo dopo che l’arbitro ha chiesto il parere dei due capitano. Le condizioni meteo, però, restano comunque assolutamente avverse e l’ipotesi di una nuova sospensione dell’incontro non sembra affatto utopistica, qualora il maltempo dovesse continuare ad imperversare.

Ricordiamo che, laddove si dovessero creare i presupposti per quest’ultimo scenario, il recupero dovrebbe comunque avvenire entro 15 giorni dall’interruzione con la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La decisione, si legge nell‘articolo 30 dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, è ‘determinata, con decisione inappellabile’, dal direttore di gara.

Torino-Inter, La Penna prima interrompe e poi fa riprendere la gara: i possibili scenari

Poco prima dell’inizio del secondo tempo, La Penna è ritornato a testare la tenuta del campo ottenendo buoni riscontri dal rimbalzo del pallone, apparso piuttosto fluido. A tal proposito, le corsie laterali – unite alla buona capacità di drenaggio dell’intero manto erboso – stanno offrendo una buona tenuta complessiva.

A meno che non si abbattano nuovi acquazzoni su Torino, dunque, il match dovrebbe regolarmente riprendere. Buone notizie arrivano anche dal tifoso che, secondo quanto riferito da DAZN, è caduto dagli spalti: le sue condizioni sono in netto miglioramento. A tal proposito, ricordiamo che la gara era stata interrotta per 3-4 minuti in maniera tale che tutte le attenzioni venissero indirizzate ai soccorsi del tifoso le cui condizioni, ribadiamolo, sono stabili. Vi forniremo tutti i ragguagli del caso qualora dovessero emergere ulteriori novità.

AGGIORNAMENTO 19.15 – Le condizioni climatiche sono nuovamente peggiorate poco dopo il test fatto da La Penna. Le squadre non sono ancora ritornate in campo.