Juventus, Yildiz ai saluti: l’erede arriva dallo United

La Juventus potrebbe vedersi costretta a dire addio a Yildiz ed in tal senso il suo sostituto a sorpresa può arrivare direttamente dal Manchester United. Si tratta di un nome nuovo che può esaltare i tifosi bianconeri.

A due giornate dalla fine del campionato, la situazione per i bianconeri è estremamente delicata. Il pareggio allo scadere della Lazio ha dato un duro colpo alle ambizioni di questo club di chiudere al quarto posto, dal momento che adesso il destino non è più nelle mani della squadra di Tudor. Se, infatti, la Roma dovesse avere la meglio sull’Atalanta nello scontro diretto di lunedì sera, la Juventus uscirebbe dalle prime quattro. E non è detto che vincendo le ultime due possa centrare questo obiettivo così tanto importante.

Ancor di più senza Champions League è concreto il rischio di dover cedere alcuni elementi per realizzare delle plusvalenze e per avere liquidità da investire per degli innesti. Uno dei principali indiziati da questo punto di vista è sicuramente Kenan Yildiz, che ha mercato e che potrebbe salutare davanti ad una offerta di alto profilo. Per la sua sostituzione emerge adesso un nome nuovo di grande interesse che arriva direttamente dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte.

Juventus, occhi in casa Manchester United: nel mirino la freccia sudamericana

Oltre ad Yildiz, sono anche altri i calciatori che sono dati in uscita alla Juventus. In tal senso, però, è innegabile che il fascicolo sul turco sia prioritario per la proprietà, dal momento che si tratta di uno dei maggiori talenti a disposizione della Juve. Stando a quanto raccontato da Team TALK, la Juventus però si starebbe già muovendo per la sua sostituzione ed in tal senso emerge un nome nuovo che può accedere la passione dei tifosi bianconeri. Si tratta di Antony del Manchester United, attualmente in prestito al Betis Siviglia.

Si tratta di un calciatore dal talento enorme, che può agire su entrambe le fasce ma che sulla destra dà sicuramente il meglio di sé. AL momento la richiesta dei Red Devils per il talento brasiliano è di 50 milioni di euro, ma visto che è ormai un calciatore fuori dai piani potrebbe anche salutare per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni. Sicuramente alla portata di una squadra come la Juventus soprattutto nel caso di una cessione di Yildiz.

Al Betis Antony ha dimostrato di essere un calciatore straordinario e che in Premier League ha faticato anche per colpe non sue. Sarebbe un colpo di altissimo profilo per la Juve, che l’anno prossimo non potrà permettersi ancora i patemi d’animo degli ultimi anni.