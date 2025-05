Non solo Yildiz: prendono due big dalla Juve per 120 milioni

Il mancato accesso alla prossima Champions League cambierebbe il mercato della Juventus: a rischio i gioielli della squadra bianconera

La Juventus prepara la sfida di domenica sera in casa del Bologna, crocevia per le ambizioni Champions della squadra bianconera.

Il piazzamento tra le prime quattro in campionato era l’obiettivo minimo ai nastri di partenza, con la stagione però della ‘Vecchia Signora’ che si è finora rivelata però fallimentare. È naufragato il progetto con Thiago Motta in panchina e adesso tocca a Igor Tudor risollevare le sorti della Juve. L’allenatore croato ha riconquistato nell’ultima giornata il quarto posto e tutto si deciderà verosimilmente nelle prossime due partite contro Bologna appunto e Lazio.

Se Tudor si gioca la riconferma in panchina, la Juventus è chiamata a staccare il pass per la Champions League per non compromettere il percorso di crescita e rischiare un ridimensionamento anche in sede di mercato per la campagna acquisti estiva. Inoltre, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere costretta a sacrificare alcuni gioielli della rosa di Tudor.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal punta al bis: Yildiz più Vlahovic

Uno di questi è certamente Kenan Yildiz, blindato dalla dirigenza Juve ma sul quale continua il pressing delle big d’Europa e specialmente dalla Premier League.

La volontà della dirigenza bianconera è chiara: proseguire nel matrimonio con il talento turco, però senza la Champions tutto sarebbe più difficile e un’eventuale offerta da 80-90 milioni di euro cambierebbe le carte in tavola. Oltre al Chelsea, negli ultimi tempi anche l’Arsenal ha sondato concretamente la pista che porta a Yildiz e valuterebbe una super offerta per il numero dieci della Juventus come scrive ‘TeamTalk’. Inoltre, il sodalizio londinese non si fermerebbe a Yildiz perché potrebbe riaprirsi anche la pista che porta a Dusan Vlahovic, già in passato nel mirino dei ‘Gunners’.

L’Arsenal avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Isak, obiettivo però complicato vista l’agguerrita concorrenza e il prezzo superiore ai 100 milioni di euro fissato dal Newcastle per l’attaccante svedese. Così gli inglesi potrebbero tornare sotto per Vlahovic, con le valigie pronte dalla Juve e con il cartellino a prezzo di saldo (intorno ai 30 milioni) che stuzzicherebbe il club di Londra.