Juventus, svolta per l’attaccante: il piano B ad Osimhen

Novità importanti per il futuro attaccante della Juventus. Il ds Giuntoli è pronto ad una nuova soluzione per il reparto offensivo: spunta la decisione

Saranno ore intense in casa bianconera per programmare subito la prossima stagione. La Juventus rischia di fallire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: ecco il momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici.

Victor Osimhen è la prima scelta in casa Juventus, ma l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha rilanciato una nuova mossa del ds Giuntoli. Una nuova decisione per essere protagonista subito in vista della prossima stagione: finora sono arrivate tante delusioni prima con Thiago Motta e poi con Tudor. Ora si rischia di volare in Europa League dopo i tanti errori commessi in questi mesi: ecco la nuova svolta per rinforzare l’attacco della Juventus.

Calciomercato Juve, l’idea per l’attacco: la decisione di Giuntoli

L’attaccante nigeriano, di proprietà ancora del Napoli, non vede l’ora di tornare a segnare gol a grappoli in Serie A. La Juventus potrebbe pensare all’esborso di 85 milioni di euro, ma c’è un nuovo affare in vista per il direttore sportivo della Juventus.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il futuro di Kolo Muani è sempre in bilico. Ora deciderà la Juventus, ma il Psg dovrà prendere una decisione in merito o meno al rinnovo del riscatto con la promessa di un facile riscatto a giugno 2026. I parigini potrebbe anche accettare le condizioni, ma difficilmente tornerà così a Parigi. La permanenza in bianconero costerebbe circa 50 milioni di euro, mentre il ds Giuntoli è proiettato a chiudere per l’affare Osimhen.

Kolo Muani potrebbe continuare così la sua avventura in maglia bianconera: l’accordo con il Psg potrebbe avvenire a campionato terminato. Ancora un pari in campionato per i bianconeri nello scontro diretto all’Olimpico contro la Lazio: l’ex Psg ha segnato ancora un gol decisivo, ma non è bastato. L’attaccante francese non rientra più nei piani di Luis Enrique che punta a vincere il Triplete alla guida del top club parigino.

Ormai ci siamo per conoscere la nuova decisione del ds Cristiano Giuntoli, ormai da giorni molto attivo per puntellare la rosa bianconera. La Juventus sogna di rientrare subito per la lotta Scudetto, ma serve una nuova rivoluzione per il futuro. Per l’attacco è arrivato una nuova mossa per il riscatto di Kolo Muani: ormai ci siamo.