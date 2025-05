Juventus, Elkann ha scelto il nuovo presidente: clamoroso ritorno

Si prevede un’estate densa di profondi cambiamenti in casa bianconera: il contatto che fa saltare il banco

Acciuffata nel finale dalla rete di Matias Vecino, la Juventus non è più artefice del proprio destino nella corsa al quarto posto. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile. Il mancato pass per la zona Champions – oltre a ridimensionare in maniera decisiva le velleità di mercato della ‘Vecchia Signora’ – accelererebbe in maniera veemente un restyling tecnico e dirigenziale già da tempo chiacchierato e che con il passare dei giorni si staglia come un’ipotesi sempre più concreta.

A prescindere dal futuro di Tudor – che comunque avrà la possibilità di guidare la squadra al Mondiale per Club – si preannunciano mesi molto intensi in casa bianconera. A partire dalla posizione di Cristiano Giuntoli – depotenziato già nella scelta di puntare su Tudor bocciando il progetto Thiago Motta avallato e alimentato proprio dall’ex dirigente del Napoli – ma non solo.

Sospirata da tanti tifosi della Juventus, una figura ‘accentratrice’ che trasudi juventinità oltre che carisma e leadership potrebbe realmente incanalare le prossime mosse di Elkann. In panchina, dove il nome più caldo – al di là delle smentite di rito – continua ad essere quello di Antonio Conte, ma anche per i piani altissimi della dirigenza.

Colpo di scena Platini: “Tentativo di portarlo alla presidenza della Juve”

Che il profilo di una dirigenza ‘tecnica con Ferrero presidente e Maurizio Scanavino amministratore delegato possa configurarsi come un semplice interludio non è un’ipotesi inverosimile. Tanto più che in questa stagione è emersa nuovamente la necessità per i bianconeri di affidarsi anche a uomini di calcio. Figure politiche di spessore in grado di imprimere il definitivo cambio di passo da anni sospirato ma non ancora perfezionato.

Ecco perché sorprendono fino ad un certo punto le ultime voci riguardanti il futuro di Michel Platini. L’ex presidente UEFA – dopo essersi lasciato alle spalle gli anni tumultuosi legati alle ben note vicende processuali – potrebbe rimettersi in gioco proprio alla guida della ‘sua’ Juventus. Un filo rosso indelebile – quello che ha sempre unito ‘Le Roi’ al mondo bianconero – ritornato improvvisamente a prendersi le luci della ribalta.

A farsene portavoce è stato Francesco Oppini che, con un post pubblicato sul proprio profilo X ha svelato i retroscena di una trattativa, quella tra Elkann e Platini che, laddove andasse in porto, avrebbe letteralmente del clamoroso. Un tentativo concreto quello del numero uno di Exor che Oppini condensa in queste parole: “La Juventus attraverso Elkann starebbe tentando di convincere e portare Platini alla presidenza della squadra torinese”.