Vecino gela la Juve a due dal termine: un pari che fa felice la Roma

Nel quinto dei sette minuti di recupero la zampata dell’uruguaiano toglie ai bianconeri, in dieci dal quarto d’ora del secondo tempo, la gioia della vittoria. E ora Ranieri può approfittarne

È finito in parità lo scontro diretto per la Champions tra Lazio e Juventus. Bianconeri acciuffati nel quinto dei sette minuti di recupero, dopo aver giocato per oltre mezz’ora in inferiorità numerica. L’1-1 dell’Olimpico sorride/puo sorridere alla Roma, che lunedì – in caso di vittoria contro l’Atalanta – potrebbe prendere possesso in solitaria del quarto posto.

Il primo tempo è tutto di studio, con le due squadre contratte e timorose vista l’enorme posta in palio. Un po’ meglio la Juve che nella ripresa parte forte trovando il vantaggio: cross dalla sinistra di McKennie, Kolo Muani si libera dalla marcatura e centra la porta. Mandas vola a braccia larghe e la devia in porta.

La squadra di Tudor ha la partita in mano, ma al quarto d’ora Kalulu colpisce Castellanos dopo un retropassaggio a Di Gregorio. Massa, che ha graziato un paio di calciatori biancocelesti mostrando troppa severità nei confronti di quelli bianconeri, viene richiamato al Var e non può che optare per il rosso diretto al difensore francese.

Con la Juve in inferiorità numerica, la gara diventa preda della Lazio che si riversa tutta nella metà campo bianconera alla ricerca del pareggio. Che potrebbe arrivare su rigore, fischiato da Massa per fallo in uscita di Di Gregorio su Castellanos, soltanto che il check del Var annulla la decisione del direttore di gara per fuorigioco dello stesso attaccante biancoceleste.

La Juve si difende come può, la vittoria sembra a un passo ma nel quinto dei sette minuti di recupero crolla. Altro mezzo miracolo di Di Gregorio, ma sulla respinta c’è Vecino. Zampata dell’uruguaiano e 1-1.

Tabellino Lazio-Juve 1-1

MARCATORI: 51′ Kolo Muani, 95′ Vecino

Juve e Lazio salgono a 64 punti, uno in più della Roma che però ha una gara in meno. Quella con l’Atalanta, che può essere davvero decisiva nella corsa all’ultimo posto Champions.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus* e Lazio 64, Roma 63; Bologna* 62, Milan* 60; Fiorentina 59; Como* 48, Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più

PROSSIME PARTITE

Inter-Lazio, 18 maggio ore 15

Juventus-Udinese, 18 maggio ore 15