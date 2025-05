Lazio-Juve, follia di Kalulu: rosso e stagione finita all’Olimpico

Il difensore è stato espulso al quarto d’ora della ripresa: la decisione di Massa è arrivato dopo un consulto al Var

Lazio-Juve, possibile svolta al quarto d’ora della ripresa. La squadra di Tudor, avanti di un gol grazie a Kolo Muani, è in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Pierre Kalulu.

Il difensore francese ha colpito Castellanos al volto, volontariamente, dopo aver passato la palla a Di Gregorio. L’arbitro Massa è stato chiamato al Var per valutare l’episodio, e solo dopo qualche istante è tornato in campo estraendo il cartellino rosso nei confronti del difensore francese.

Si tratta di condotta violente, per questo – come accaduto a Yildiz – l’ex Milan si prenderà due giornate di squalifiche. Come riportato da ‘Dazn’, Kalulu è subito rientrato nello spogliatoio visibilmente commosso e, allo stesso tempo, arrabbiato per la decisione presa da Massa.

Secondo lui la reazione di Castellanos era stata esagerata rispetto alla forza del colpo rifilatogli. In ogni caso la sua stagione si è di fatto conclusa oggi all’Olimpico.