Juventus, bufera totale su Tudor: accuse pesanti nel post partita

Il tecnico dei torinesi viene bersagliato dopo il match con la Lazio, posizione a rischio

Ha cullato a lungo la possibilità di vincere in uno scontro diretto fondamentale, ma la Juventus non è andata al di là del pari con la Lazio, per 1-1, subendo la rimonta proprio negli istanti finali. Una gara decisamente particolare, quella dell’Olimipico, condizionata dall’inferiorità numerica per l’espulsione di Kalulu. Ma la gestione di Igor Tudor non ha convinto.

Sono argomento di discussione piuttosto caldo i cambi dell’allenatore croato, che negli ultimi minuti ha tolto dal campo Conceicao e Adzic, mandati in campo poco prima, per inserire Vlahovic e Gatti. A fine gara, Tudor ha rivendicato le proprie scelte, spiegando che intendeva mettere più centimetri in area e che anche a posteriori avrebbe rifatto tutto nello stesso modo. Le decisioni prese però non hanno pagato. E hanno attirato critiche furenti su Tudor, nonostante Giuntoli abbia dichiarato la volontà di proseguire con lui:

Sono d’accordo.

A Tudor se gli togli la juventinità rimane ben poco.

Non è un allenatore top, per me può allenare squadre di terza fascia, tipo Udinese, Como, Verona, Torino, Venezia ecc. — fabio rossi (@Falzarego) May 11, 2025

Dopo la gestione dei cambi di ieri Tudor secondo me nn è adatto mettere V e stato uno scempio pagato carissimo L unico centravanti che nn è capace di tenere una palla e tu lo metti dentro ? — Alex🇺🇦🇮🇱 (@aleferm71) May 11, 2025

Devo ancora capire i cambi di #Tudor. Metti #vlahovic che entra con la stessa voglia che io vado a lavorare.

Lo metti per i cm e perché deve tenere palla.

Ma tutti noi sappiamo che non riesce. Da solo prende palla e la spazza. Tenevi #Chico così ti dava velocità e profondità. — LePalleBiancoNere (@themonster1897) May 11, 2025

Se tutto vero Tudor sarebbe da cacciare !

Ma come si fa a dire certe cose. Si deve vergognare lui eh…ma questa è la Juventus? Chiedo — Flavio Zonca (@FlavioZonc32213) May 11, 2025

L’allenatore della Juve l’anno prossimo non può essere Tudor perché se nel 2025 pensa ancora che per difendere il risultato devi mettere due Marcantonio belli grossi e togli due giocatori tecnici che possono tenere palla non ci siamo proprio! #Juve #Tudor #conceicao #FinoAllaFine — Fabiano (@FabianoPag16446) May 10, 2025

A volte quando leggo certi post, penso che magari chi li scriva sia un parente stretto della persona specifica del momento, in questo caso #Tudor. Fare entrare #Vlahovic al posto di #Adzic, tra l’altro entrato da qualche minuto, mi sembra una mossa di chi non sa che cazzo fare. — rott ⚪️ ⚫️ (@rott54558957) May 10, 2025

Si parla tanto di arbitro,quando abbiamo sempre detto che è l’alibi dei perdenti,per non parlare delle nefandezze compiute da #ThiagoMotta

Ah no scusate,dimenticavo che adesso ci “allena” #Tudor #LazioJuve — Roberto Riva (@RobRiva_SOA) May 10, 2025

L’impatto di Tudor sulla Juventus insomma per non pochi tifosi è stato discreto ma poco altro. E l’allenatore non sembrerebbe essere considerato il nome giusto per rilanciarsi. In molti ritengono che si debba cercare un altro nome per cambiare registro.