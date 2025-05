Inzaghi stravolge l’Inter dopo il Barcellona: quattro big restano a casa

L’Inter, dopo aver conquistato la finale di Champions League, è attesa in campionato dalla trasferta contro il Torino: le possibili scelte del tecnico nerazzurro

Con ancora nella testa e nelle gambe l’epica semifinale contro il Barcellona, l’Inter prepara ad Appiano Gentile la sfida di campionato in casa del Torino.

Simone Inzaghi non molla la corsa scudetto, ma è chiaro che a questo punto della stagione il grande obiettivo è la finale di Monaco dove i nerazzurri incroceranno il PSG per il successo finale in Champions League. Il tecnico piacentino farà ricorso a un ampio turnover per la trasferta contro il ‘Toro’ e con la speranza di accorciare il distacco dalla capolista Napoli.

Il tricolore però è nelle mani della squadra dell’ex Conte, davanti tre punti in classifica rispetto all’Inter e che nel prossimo turno affronterà il Genoa al ‘Maradona’. Inzaghi intanto contro il Torino dovrà rinunciare a diversi big, dove spicca tra tutti capitan Lautaro Martinez.

Inter, da Lautaro a Frattesi: la lista degli assenti contro il Torino

L’attaccante argentino, pur non al meglio, è stato tra i protagonisti dell’incredibile match con il Barça e non partirà per Torino per recuperare al meglio dal problema alla coscia sinistra, rimediato nella gara d’andata in Champions League contro i blaugrana.

Fuori causa anche Mkhitaryan per un affaticamento, mentre rimane ai box Pavard che sente ancora fastidio alla caviglia. Assente inoltre Frattesi, già acciaccato prima della partita con il Barcellona e decisa proprio dal gol nei supplementari dell’ex Sassuolo. Inzaghi perciò stravolgerà l’undici titolare rispetto a martedì sera, dando un po’ di respiro anche ad altri titolarissimi come Acerbi, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu e Thuram.

In attacco Taremi e Arnautovic sono favoriti su Correa, mentre in mediana troveranno spazio dal primo minuto Asllani e Zielinski. In difesa maglia da titolare per De Vrij e Carlos Augusto, straordinari in vista invece per Sommer, Bisseck, Barella e Dimarco che vanno verso la conferma rispetto all’ultima sfida di Champions.

La probabile formazione dell’Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic.