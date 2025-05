Lautaro per esorcizzare Yamal: ma c’è un imprevisto che scuote Inzaghi 

L’allenatore dell’Inter recupera il ‘Toro’ per il match del Meazza che vale la finalissima di Champions League

Lautaro Martinez sì, Pavard no. Simone Inzaghi e l’Inter sorridono a metà alla vigilia del decisivo match di Champions League contro il Barcellona a San Siro.

Nella notte delle stelle fronte blaugrana non poteva mancare neanche Lewandowski, con il bomber polacco che però partirà probabilmente dalla panchina. Intanto dall’altra parte arrivano buone nuove per Lautaro, che dopo una prima parte di allenamento individuale a buon ritmo a base di scatti, slalom tra i cinesini e cambi di direzione, si è unito alla squadra per la rifinitura agli ordini di Inzaghi.

Nelle esercitazioni tattiche il capitano nerazzurro ha indossato la pettorina fucsia, in coppia col gemello Thuram (delizioso con numeri da circo durante il riscaldamento) nel tandem offensivo nerazzurro. Test positivo quindi per Lautaro Martinez, che va verso una maglia da titolare nel big match del Meazza che vale già come una finalissima per Simone Inzaghi.

🐂 #Inter – Gli esercizi personalizzati di #LautaroMartinez, prima di rientrare in gruppo: scatti, slalom e cambi di direzione per il capitano nerazzurro #InterBarcelona 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/cWPrFjWzRG — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 5, 2025

Pavard costretto al forfait: sarà la stessa Inter di Barcellona

Al contrario niente da fare invece per Benjamin Pavard, che sembrava più avanti nella tabella di recupero rispetto al ‘Toro’ argentino. Già durante i primi 15 minuti aperti alla stampa, il difensore francese aveva svolto un lavoro blando senza accelerare nelle esercitazioni.

La caviglia dà ancora fastidio: dopo un confronto con Inzaghi (che pensava di recuperarlo) e lo staff medico, l’ex Bayern Monaco ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile e non sarà disponibile per la gara contro il Barça. Al suo posto tra i titolari è stato provato Bisseck, che va verso la conferma nel pacchetto arretrato. Inzaghi ha in mente così di riproporre lo stesso undici che la settimana scorsa ha strappato un prezioso e spettacolare 3-3 al Montjuic. Sarà regolarmente convocato invece Frattesi, che oggi a causa di una botta ha svolto un lavoro precauzionale in palestra.

Flick in casa Barcellona sembra orientato a non toccare nulla dalla cintola in su, mentre in difesa dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Eric Garcia e Araujo (out Balde e Kounde) davanti all’ex Juve Szczesny. Lewandowski sarà l’arma da sfruttare a partita in corso, con Lamine Yamal pericolo numero uno per l’Inter e che per la prima volta calcherà il prato verde della ‘Scala’ del calcio.

Champions League, le probabili formazioni di Inter-Barcellona

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Cubarsì, Inigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.