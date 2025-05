Inzaghi e il rebus Lautaro: “Questo aspetto sarà decisivo. Una cosa mi ha impressionato di Yamal”

Come una finale: domani l’atteso ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Barcellona, le dichiarazioni della vigilia del tecnico nerazzurro

Il match dell’anno e che vale un posto per finalissima di Champions League. Posta in palio altissima domani sera al Meazza per la semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona.

Si riparte dallo spettacolare 3-3 della sfida d’andata della scorsa settimana al Montjuic, con Simone Inzaghi alle prese con l’incognita legata alle condizioni di Lautaro Martinez. Cresce la fiducia sul recupero del capitano, con la decisione finale che verrà presa tra la rifinitura di questo pomeriggio e l’ultima sgambata di domani mattina ad Appiano Gentile.

Intanto, come di consueto, Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partitissima di San Siro contro il Barcellona: “Sappiamo della forza del Barcellona e lo abbiamo visto anche all’andata. Stimo molto Flick e conosciamo le loro qualità. Ci vorrà una grandissima Inter per arrivare in finale. Il gruppo ha grande voglia nel raggiungere l’obiettivo”.

Sulle condizioni di Lautaro Martinez e Pavard: “Decideremo insieme a loro, in base alle sensazioni che avranno. Per Pavard ieri ci sono stati die buoni riscontri, Lautaro invece non si allena da Barcellona e vedremo come starà oggi. Per il nostro capitano dipenderà dalle sensazioni che avrà, se non riuscirà a partire dall’inizio difficilmente sarà pronto anche per giocare a gara in corso. L’allenamento oggi sarà decisivo, ma abbiamo una rosa attrezzata e chi giocherà sarà all’altezza“.

Inter-Barcellona, Inzaghi in conferenza: “Stiamo facendo un grandissimo percorso e non era scontato”

Sul cammino della sua Inter: “La finale di Istanbul? Ogni tanto fa bene ricordare il passato, ma non si vive solo di ricordi – sottolinea Inzaghi – In questi anni siamo arrivati al vertice del ranking e stiamo facendo un grandissimo percorso. Non era scontato“.

Sugli avversari e i tenori del Barcellona: “Yamal sarà un osservato speciale, verrà raddoppiato e cercheremo di fargli arrivare meno palloni possibili. È un grandissimo talento e mi ha impressionato una cosa: la velocità di pensiero che ha nel fare la giocata. Torna Lewandowski? Lo conosciamo bene, lo reputo tra i primi tre attaccanti al mondo. Ma anche Ferran Torres all’andata ha fatto bene: hanno una squadra forte e riescono a sopperire alle assenze”.

C’è spazio anche applaudire il fratello Pippo dopo la promozione del Pisa: “Gli ho già fatto ieri i complimenti, glieli rinnovo anche pubblicamente. Hanno fatto una grande cavalcata con il Pisa insieme a tutta la squadra e alla società”, conclude Inzaghi.