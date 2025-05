Lautaro-Barcellona, corsa contro il tempo: ecco quando si decide | CM.IT

Il capitano dell’Inter spera nel ‘miracoloso’ recupero in vista dello scontro decisivo di Champions a San Siro contro il Barça

Giornata cruciale domani per il possibile recupero di Lautaro Martinez, in vista del decisivo match di Champions League al Meazza contro il Barcellona.

Ieri assente nella sfida di campionato col Verona e presente in tribuna a San Siro in compagnia della moglie, il ‘Toro’ spera in un miracoloso rientro per la sfida di ritorno di martedì sera al cospetto dei blaugrana. Oggi il capitano nerazzurro ha svolto una seduta personalizzata in palestra ad Appiano Gentile e le sue condizioni sono in miglioramento come appreso da Calciomercato.it.

Lautaro nella gara d’andata al Montjuic aveva accusato un’elongazione al flessore della coscia sinistra, con gli esami strumentali che avevano comunque escluso lesioni.

🐂 #Inter – L’arrivo di #LautaroMartinez (che si copre il volto con la felpa) a San Siro: il capitano nerazzurro proverà un miracoloso recupero per la sfida decisiva di Champions contro il#Barcellona 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ezUJPrXwvZ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 3, 2025

Come dicevano, sarà determinate l’allenamento della vigilia di domani pomeriggio ad Appiano Gentile per capire se l’attaccante argentino avrà chance di recuperare in tempo per il big match contro il Barcellona che vale la finalissima di Champions.

Inter-Barcellona: spiraglio per Lautaro Martinez, Pavard fa sorridere Inzaghi

Se Lautaro Martinez riuscirà a essere presente nella rifinitura insieme al resto del gruppo, allora aumenterebbero le possibilità di rientrare nella lista dei convocati ed essere almeno in panchina per la sfida del Meazza. È corsa contro il tempo quindi per Simone Inzaghi e lo staff medico dell’Inter per avere il ‘Toro’ a disposizione con il Barça, mentre in preallarme c’è Taremi per affiancare dal primo minuto Thuram nel tandem offensivo dei nerazzurri.

Se c’è qualche spiraglio per Lautaro Martinez, più concrete sono invece le possibilità di vedere in campo Benjamin Pavard, che sta smaltendo la distorsione alla caviglia e questa mattina si è allenato parzialmente con la squadra. Anche per il difensore francese sarà decisivo l’allenamento di domani: se non riuscisse a essere pronto per giocare dall’inizio, Inzaghi opterebbe per la conferma di Bisseck da braccetto destro.