Inter, Inzaghi può rinnovare: occasione dall’Atletico per convincerlo

L’Inter mette nel mirino un nuovo rinforzo che può spingere Simone Inzaghi verso la permanenza in nerazzurro. Si tratta di una autentica occasione che arriva dall’Atletico Madrid e può essere una pedina preziosa per la nuova rosa.

La dimensione internazionale che ha raggiunto l’Inter in questi ultimi anni è innegabile ed è frutto di un lavoro in cui per davvero non è stato sbagliato un colpo. Sicuramente in sede di calciomercato, ma anche di programmazione e della fiducia incondizionata data a Simone Inzaghi. Principale artefice, insieme a Beppe Marotta, di questo prodigio. In tal senso, però, se è vero che l’attenzione deve essere rivolta al campo ed alla lotta per lo Scudetto e la Champions League, è inevitabile che tutto passi anche dalla programmazione del futuro.

Uno dei più grandi dubbi che ci sono nell’orizzonte dei nerazzurri riguarda senza ombra di dubbio quello relativo alla permanenza di Simone Inzaghi. Proprio grazie allo straordinario percorso fatto alla guida dell’Inter, l’ex Lazio è entrato nel mirino di tante big del calcio mondiale. La dirigenza nerazzurro, per convincerlo a restare, deve dimostrare di avere in mente di restare a questi livelli ed ora emerge, in tal senso, una occasione di calciomercato che Marotta può cogliere al volo e che arriva direttamente dall’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, vecchia gloria interista.

Inter, occasione dall’Atletico: regalo autentico di Simeone

Con una garnde attenzione anche attorno alle condizioni di Lautaro Martinez, in casa Inter si pensa anche al futuro. Ed in tal senso potrebbe tornare in maniera importante di moda il nome di Nahuel Molina, terzino e laterale destro di centrocampo in forza all’Atletico Madrid e con un passato anche all’Udinese, in Serie A. Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, i colchoneros hanno deciso di metterlo sul mercato dal momento che non è centrale nei piani di Simeone e può essere una grande occasione per l’Inter.

Di recente, infatti, diverse volte il nome dell’argentino è stato accostato ai nerazzurri. Ottimo come terzino sulla corsia di destra, dà il meglio di sé con una difesa a tre che gli dia la possibilità di sganciarsi in proiezione offensiva agevolandolo, in tal senso, per le sue doti di corsa, di cross e di tiro. Classe 1998, potrebbe essere perfetto nel caso in cui Dumfries dovesse salutare e per lui l’Atletico Madrid chiede una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

A prescindere dal fatto che la cifra in questione potrebbe anche abbassarsi per le classiche dinamiche del calciomercato, l’Inter per Molina dovrà anche fare i conti con la Juventus, che a quanto pare sta seguendo l’evolversi di questa situazione.