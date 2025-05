Inter, assalto a Bastoni: può partire grazie alla Juve

Il difensore dei nerazzurri oggetto del desiderio sul mercato: il suo addio può arrivare grazie ai rivali bianconeri

Una vittoria indimenticabile. Con il successo ottenuto a San Siro ai supplementari contro il Barcellona, l’Inter centra la sua seconda finale di Champions in tre anni: ora i nerazzurri sfideranno il Paris Saint-Germain per conquistare la loro quarta Champions League.

Tra i grandi protagonisti della doppia sfida in semifinale c’è Alessandro Bastoni. Il difensore è ormai un punto fermo della rosa nerazzurra, ma le sue prestazioni non stanno passando inosservate e le grandi d’Europa gli hanno da tempo messo gli occhi addosso. E proprio il Barcellona avrebbe messo Bastoni in cima alla lista dei propri acquisti per il prossimo mercato estivo. Flick è rimasto stupito dal difensore italiano e dalla Spagna sottolineano che i catalani sarebbero pronti a bussare alla porta dei nerazzurri per fiondarsi sul classe 1999.

Un’operazione non semplice però, perché l’Inter non appare intenzionata a liberarsi del suo difensore. Il piano del Barcellona sarebbe quello di fare cassa con una grande cessione e poi lanciare l’assalto a Bastoni.

Inter, Barcellona all’assalto di Bastoni: possibile con l’addio di Araujo

E il grande indiziato a partire è Ronald Araujo. L’uruguayano è finito al centro delle critiche per la deludente prestazione contro l’Inter e, come vi abbiamo raccontato, nonostante un contratto fino al 2031 potrebbe salutare la Catalogna in estate.

Il nome di Araujo piace da tempo a tanti club, tra cui la Juventus. Il difensore, complice l’esplosione di Cubarsì, non ha il posto fisso da titolare in squadra e il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 65 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria. Una cifra certamente molto alta, anche per la società bianconera, che però in estate potrebbe provare a lanciare il giusto affondo. Attenzione in Serie A anche al Milan: i rossoneri rivoluzioneranno con molta probabilità il reparto difensivo. Nessuno, salvo forse Matteo Gabbia, è sicuro di restare nella prossima stagione e sicuramente verranno valutati nuovi profili.

Se i catalani dovessero riuscire a concretizzare la cessione di Araujo a cifre piuttosto alte, allora, come affermano da ‘fichajes.net’, allora il Barcellona sarebbe pronto a lanciare l’assalto a Bastoni. Sarebbe questo il piano di Deco, direttore sportivo dei catalani, avvallato anche dallo stesso Flick, che avrebbe già dato l’ok.