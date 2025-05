Il City molla Cambiaso: puntano un altro esterno di Serie A

Si pensava che il Manchester City potesse tornare forte su Andrea Cambiaso nel prossimo calciomercato, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, i Citizens avrebbero mollato la presa sull’esterno della Juventus per puntare su un altro calciatore sempre proveniente dalla Serie A. Come per Cambiaso, anche quest’operazione si pronostica essere piuttosto complicata, anche perché difficilmente il club si priverà di un esterno come quello del quale stiamo parlando, ma quando alla tua porta viene a bussare una squadra come il Manchester City, opporsi diventa un’impresa ardua, per non dire addirittura impossibile, anche lato calciatore.

Il City molla Cambiaso: nuovo obiettivo dalla Serie A

Il Manchester City è pronto a fare spese in Serie A nel prossimo calciomercato con l’obiettivo di rinforzarsi per tornare a vincere la Premier League, quest’anno conquista dal Liverpool di Arne Slot. Nel corso di questi mesi, ma soprattutto a gennaio, si è parlato di questo forte interesse da parte dei Citizens per Andrea Cambiaso, esterno della Nazionale e perno fondamentale della Juventus di Thiago Motta.

Per un motivo e per un altro, alla fine, l’italiano non si è trasferito in Inghilterra, stravolgendo non solo i piani della Vecchia Signora, ma anche dello stesso Manchester City, che osservandolo per bene in questa seconda parte di stagione ha deciso di posare la propria attenzione altrove. Potremmo dunque dire che Pep Guardiola ha molla la strada che portava ad Andrea Cambiaso, intraprendendone un’altra altrettanto interessante che parte sempre dalla Serie A.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di FootMercato, il nuovo direttore sportivo del Manchester City Hugo Viana avrebbe già allacciato i rapporti con la Juventus per Nicolò Savona, terzino classe 2003, ben più economico rispetto ad Andrea Cambiaso ma comunque apprezzato da Pep Guardiola, pronto a dare il via libera definitivo all’operazione.

Il City affonda il colpo: accordo ad un passo

Se per Andrea Cambiaso il Manchester City era diposto ad investire oltre 70 milioni di euro, per Nicolò Savona quanto metterà sul piatto della Juventus? Al momento dalle parti della Continassa non sarebbero arrivate conferme, ma dall’Inghilterra le voci parlano di un Hugo Viana già in contatto sia con la Vecchia Signora che con gli agenti del ragazzo.

Nel frattempo il Manchester City starebbe valutando anche altre soluzioni, come ad esempio Wesley del Flamengo, al momento il favorito, e Tony Livramento del Newcastle. Al momento entrambe le trattative sembrerebbero complicate, ed è per questo che i Citizens avrebbero messo gli occhi su Nicolò Savona, che dal canto suo avrebbe anche già aperto alla possibilità di trasferirsi in Premier League.