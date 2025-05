Donnarumma, occasione imperdibile: avviati i contatti in Serie A

Il portierone del PSG ha il contratto in scadenza tra un anno e in Serie A è stata accostata un’altra società dopo l’Inter

La Juventus ha tre settimane prima di entrare nella sessione di mercato speciale indetta per permettere alle squadre che giocheranno il Mondiale per Club a giugno di rinforzarsi o puntellare velocemente la rosa e affrontare gli impegni americani. Dieci giorni in cui si cederà ma soprattutto si proverà a comprare, a coniugare l’immediato presente con il futuro. Un esperimento per tutti.

A rappresentare l’Italia saranno Juventus e Inter, che hanno vissuto stagioni diametralmente opposte. Entrambe partite per vincere lo scudetto, i bianconeri adesso rischiano di non entrare neanche in Champions mentre i nerazzurri sono a un passo dal perderlo a vantaggio del Napoli. Ma ovviamente si giocheranno una finale di Champions League tra tre settimane.

E a tal proposito, al Mondiale per Club troveranno pure il PSG, l’altra finalista, e per estensione anche Gigio Donnarumma. Il portiere dell’Italia sta chiudendo alla grande la stagione, ha letteralmente trascinato la squadra di Luis Enrique all’ultimo atto di Monaco di Baviera con una super prestazione dopo l’altra. Tra Liverpool, Aston Villa e Arsenal la sua firma è evidentissima. Non lo è però il suo futuro, visto che il contratto è in scadenza a giugno 2026 per cui diventa una pista ghiottissima per tanti club. E proprio di Inter si è parlato con insistenza nelle ultime settimane. Ma ora – come vi abbiamo già raccontato alcuni giorni fa – anche la Juve ci pensa.

Donnarumma, ancora niente rinnovo col PSG e anche la Juve è in agguato

Nel post partita del match di ritorno con l’Arsenal che è valso l’accesso alla finale di Champions League, Donnarumma ha parlato proprio del suo futuro e di un rinnovo che ancora non c’è: “Ho ancora un anno di contratto, c’è tempo, la scelta è tutta della società, se vuole che rimanga io rimango senza problemi, c’è solo da firmare perché qui mi trovo davvero benissimo”. Un messaggio forte e chiaro.

Ma intanto la Juventus si è mossa, pur in maniera abbastanza cauta, per prendere informazioni – anche di recente – sulla questione Gigio. I bianconeri sono sempre attenti su ogni situazione che può essere vantaggiosa, Donnarumma è un vecchio pallino di qualcuno in società e infatti di lui a Torino si era parlato tantissimo prima del suo approdo al PSG.

Non che il club sia scontento di Di Gregorio, preso la scorsa estate per circa 18 milioni, ma è ovvio che un’occasione incredibile come sarebbe uno dei portieri più forti al mondo sfugge un po’ a certe logiche. Non è escluso che un tentativo venga fatto con queste condizioni, sarebbe un boost di altissimo livello.