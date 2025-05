Svolta Ancelotti: vicino l’accordo, firma a giugno

L’avventura del tecnico italiano con il Real Madrid è praticamente terminata. E per l’allenatore presto ci potrebbero essere novità importanti

Il Real Madrid e Carlo Ancelotti si separeranno ancora prima del Mondiale per Club. Dopo l’annuncio di Xabi Alonso, si attende anche quello dei Blancos e del tecnico italiano. La data cerchiata in rosso è quella dell’ultima giornata di campionato. Subito dopo le parti si divideranno e ognuno andrà per la loro strada. Il club spagnolo ha deciso di iniziare un nuovo ciclo con l’ex centrocampista e per il tecnico italiano c’è immediatamente la possibilità di ritornare in panchina.

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, le quotazioni di Ancelotti sono in forte risalita per una panchina tanto che parla addirittura di una firma il prossimo giugno. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni visto che nessuna decisione è stata presa. Il tecnico parmense ha sicuramente le idee molto chiare e quindi la sensazione è che nelle prossime settimane ci potrebbe essere un doppio annuncio.

Ancelotti in panchina: l’annuncio di Sport Mediaset

Carlo Ancelotti è pronto ad una nuova avventura in panchina. Il tecnico ha sempre spinto per restare al Real Madrid rispettando il contratto in scadenza nel 2026. È di pensiero diverso, però, il club spagnolo, pronto nelle prossime settimane a dare il benservito all’italiano per ripartire da uno che conosce molto bene l’ambiente come Xabi Alonso. Ma l’allenatore italiano non resterà assolutamente fermo.

Di lui si è parlato tanto in chiave Milan e Roma, ma il futuro di Ancelotti potrebbe essere in un altro Paese. Dal Brasile, come riportato da Sport Mediaset, confermano come le quotazioni del tecnico italiano sono in forte ascesa e si attendono di averlo in panchina già per le partite di giugno. Siamo comunque nel campo delle indiscrezioni visto che non si hanno certezze. Ma i verdeoro hanno voglia di puntare su di lui e per questo motivo ci attendiamo a breve delle novità.

Il matrimonio fra Ancelotti e il Brasile è destinato ad essere fatto subito dopo la fine del rapporto con il Real Madrid. Possibile che il tutto si concluda al termine del campionato. E in quel momento il tecnico italiano potrebbe volare in terra verdeoro per iniziare una nuova esperienza.

Il Brasile vuole Ancelotti

Il Brasile punta Ancelotti per il prossimo Mondiale. La nazionale ha intenzione di scommettere sul tecnico italiano per sognare in grande e magari aprire un nuovo ciclo.

Il matrimonio, come precisato in precedenza, è destinato a farsi al termine della stagione visto che l’avventura con il Real Madrid è praticamente agli sgoccioli.