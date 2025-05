Marciniak fa sempre discutere: balza in pole per la finalissima Inter-PSG

L’arbitro polacco al centro delle polemiche dopo l’arbitraggio nel match del Meazza tra Inter e Barcellona. L’Uefa, però, la pensa diversamente in vista della finale di Champions League

È già iniziato il countdown verso la finalissima di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.

I nerazzurri hanno eliminato il Barcellona nell’epica doppia sfida in semifinale, mentre la squadra di Luis Enrique si è sbarazzato dell’Arsenal prima di staccare il pass per l’ultimo atto dell’Allianz Arena. Al Meazza non sono comunque mancate le polemiche all termine di Inter-Barcellona, con i blaugrana che hanno puntato il dito contro l’arbitro Marciniak.

Nel post partita del Meazza è esplosa la rabbia del Barça contro il fischietto polacco: “Ogni volta che c’è lui è sempre la stessa storia, l’Uefa dovrebbe aprire un’indagine“, aveva tuonato Pedri in zona mista. Anche il tecnico Flick non era andato già per il sottile: “Tutte le decisioni dubbie, 50 e 50, venivano fischiate in favore dell’Inter”.

La scelta evidentemente per l’arbitro della finalissima di Monaco non sarà facile per la Uefa, che nonostante le polemiche ha promosso la direzione arbitrale di Marciniak.

Champions League, la Uefa promuove Marciniak: può arbitrare la finale tra Inter e PSG

Malgrado l’infuocato post di Inter-Barcellona e l’attacco frontale dei catalani, l’arbitraggio del polacco ha soddisfatto la commissione arbitrale della Uefa, con a capo l’italiano Rosetti. Per il massimo organismo europeo Marciniak non ha fatto errori e anzi è stato protagonista di una direzione soddisfacente come fanno filtrare i massimi esponenti arbitrali.

Il polacco perciò potrebbe essere una dei candidati forti per dirigere anche la finalissima di Monaco di Baviera tra Inter e Barcellona, nonostante la Uefa non abbia praticamente mai designato per l’ultimo atto un fischietto che in precedenza avesse diretto una delle semifinali di ritorno. Anche perché, due papabili come Turpin e Letexier (entrambi francesi), non sono eleggibili vista la presenza in finale del PSG.

Marciniak viene ritenuto dalla commissione arbitrale della Uefa nel lotto dei migliori arbitri europei e quindi figura nella short list per la finale di Monaco tra Inter e Barcellona. Per il polacco si tratterebbe della seconda finalissima di Champions, visto che nel 2023 aveva già diretto sempre l’Inter nel match perso a Istanbul contro il Manchester City.