L’incontro con Friedkin, l’allenatore, la Champions e Pellegrini: Ranieri a ruota libera

Il tecnico e futuro dirigente giallorosso ha parlato in conferenza stampa di tantissimi argomenti, sottolineando alcuni elementi

La Roma prepara il match con l’Atalanta di lunedì sera in un clima di grande attesa mista a speranza dopo una lunga rincorsa. La Champions League è tornata obiettivo tangibile, non dipende solo da lei e il calendario non è il più semplice ma la corsa è apertissima con Lazio e Juve in primis vista la sconfitta di ieri del Bologna. E poi c’è l’arrivo di Dan Friedkin a Trigoria che sicuramente ha smosso gli animi dei tifosi per la questione nuovo allenatore, tema sempre più che centrale.

Ieri il presidente ha incontrato Claudio Ranieri, il ds Ghisolfi e la squadra a tre giorni dallo scontro diretto di Bergamo e in un momento decisivo per il futuro di tutta la Roma. Il tecnico giallorosso, che prenderà poi il ruolo di senior advisor, ne ha parlato oggi in conferenza stampa: “È stato un buonissimo incontro. Ha fatto i complimenti a tutta la squadra. Che vuole fare lo ha sempre detto. Vuole far bene. Sa bene che si è sbagliato qualcosa, questo è quello che posso dirvi”.

La Champions League sarebbe sicuramente importante, fondamentale, ma il progetto è lo stesso: “No, non cambia. Dobbiamo migliorare anno dopo anno. Abbiamo iniziato male e poi c’è stata una grande reazione dei giocatori, un aiuto dei tifosi incredibile. Il successo è stato avere ridato speranza al popolo giallorosso. Loro hanno visto che noi ci proveremo. Non dobbiamo avere rimpianti”.

Roma, Ranieri tra nuovo allenatore e Pellegrini

“Non so bene cosa sia”, aveva scherzato Ranieri qualche giorno fa a proposito di quello che sarà il suo nuovo ruolo. Il mister ha toccato nuovamente l’argomento in conferenza: “Si, ne ho parlato col presidente. È contento di quello che ho fatto. Mi ha detto quello che mi avevano detto all’inizio. Io avrò voce in capitolo, sono contento che sia stato confermato”. E ancora sul nuovo allenatore: “Se si può dire che c’è? Io posso dire che dal giorno in cui sono arrivato il lavoro è iniziato per portare la squadra nei quartieri alti della classifica. Ci saranno due mercati di sofferenza, ho visto che alcuni allenatori si sono tirati fuori perché la Roma non va in Champions, io non l’ho fatto”.

Ma sull’annuncio ancora mistero: “Il comunicato prima della partenza di Friedkin? Ci sarà quando lo deciderà lui. Noi ci parliamo sempre, non gli ho chiesto quando dirà il nome dell’allenatore. Dateci credito e piano piano faremo una bellissima Roma. I programmi sono chiari: essere stabilmente in Champions. Ha sbagliato? Non sono io a dirlo, ma i risultati, e ora sta correndo ai ripari. Speriamo che chi ha scelto sia all’altezza. Ci assumiamo la responsabilità io e Ghisolfi”.

Ranieri ha poi sottolineato che “non sarò io l’uomo immagine, sono diventato un garante”. Infine sull’infortunio di Pellegrini che salterà tutto il finale di stagione: “Mi dispiace non averlo a disposizione. Un giocatore della sua classe mi mancherà tanto. Era una freccia importante al mio arco. Gli faccio un grosso augurio di guarigione. Se lui è una mia sconfitta? Ogni giocatore che non riesce a esprimersi è una mia sconfitta. L’ho allenato tempo fa e so cosa poteva dare“.