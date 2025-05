Roma, i giorni del futuro: i Friedkin a Trigoria | Ma che tegola per Ranieri: stagione finita

I dirigenti al centro sportivo dei capitolini in vista della prossima stagione, per il finale della attuale la squadra perde un big per infortunio

La Roma arriva alle ultime tre partite di campionato con prospettive incredibili, pensando alla situazione in cui versava la squadra di Ranieri quando l’ha presa a novembre. Invece i giallorossi si giocano ora un traguardo come la Champions League, che cambierebbe totalmente gli scenari del futuro prossimo del club. Ma di strategie stanno parlando già in questi minuti anche i proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin che questa mattina sono arrivati al centro sportivo di Trigoria.

Soprattutto papà Dan mancava da parecchio, così come dovrebbe tornare poi domenica prossima all’Olimpico dopo oltre un anno di assenza. Col Milan (ma data e orario sono ancora da confermare) sarà l’ultima partita di Claudio Ranieri da allenatore giallorosso nel suo stadio, che gli tributerà il giusto omaggio.

L’attualità, però, parla del presidente di nuovo a Trigoria in un momento decisivo per il futuro, in primis per la scelta del nuovo allenatore che a questo punto pare sempre più vicina. I tifosi continuano a sognare Allegri, il nome ormai è caldissimo. “Presto annunceranno la loro decisione”, avevano detto sia Ranieri che Ghisolfi. Può essere il momento giusto, o magari ci sarà un colpo di teatro che tanto piace agli imprenditori texani. Che devono chiaramente anche seguire l’iter del nuovo stadio, altrettando importante per loro, visto che lunedì inizieranno gli scavi archeologici a Pietralata.

Roma, tegola Pellegrini: rischia di operarsi

L’attualità, però, parla anche di campo e del fatto che Lorenzo Pellegrini ha sostanzialmente chiuso qui la sua stagione. Ieri il capitano della Roma ha interrotto l’allenamento in anticipo per un problema muscolare, oggi ha svolto gli esami e l’esito non è stato per niente buono. L’infortunio del numero 7 ha infatti evidenziato un interessamento del tendine, con tempi di recupero ancora indefiniti.

Si parla di un paio di mesi, ma serviranno ulteriori approfondimenti per capirne l’entità. E soprattutto per valutare quale strada intraprendere, se restare con le terapie oppure procedere addirittura con l’operazione. L’arrivo dei Friedkin combacia quindi con questa brutta tegola per Lorenzo Pellegrini, il cui futuro è in bilico visto il contratto in scadenza. L’addio resta ipotesi più che concreta, possibile che il presidente parli anche con lui, oltre che di lui con la direzione sportiva.